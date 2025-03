Sophia : M&C veut devenir N°1 mondial de la “réconciliation de paiements” de l’aérien

Une grande ambition : devenir numéro 1 mondial de la réconciliation des paiements de l’aérien ! C’est celle d’une startup qui décolle à Sophia Antipolis et qui a, à son crédit, la présence de plusieurs personnalités particulièrement expérimentées et reconnues dans le transport aérien, des spécialistes qui ont participé au succès d’Amadeus. Aymen Mechria, un des cofondateurs de M&C, explique comment ce projet est né à Sophia Antipolis et comment la startup compte aujourd’hui réaliser son ambition. (Photo WTM : une partie de l'équipe de M&C au Business Pôle de Sophia Antipolis avec Aymen Mechria -à gauche- et Christian Giana -au milieu)

Mais qu’est que la réconciliation des paiements dans l’aérien?

“Avec les cartes de crédit, les e-wallets comme Apple Pay ou Paypal et tous les nouveaux moyens de paiement sur mobile existants et à venir, les compagnies aériennes ont de plus en plus de difficulté à s’assurer que ce qui a été vendu dans de multiples pays rentre bien dans ses caisses et à contrôler les différentes commissions versées au passage” souligne Aymen Mechria. “Un vrai casse-tête. Mais c’est pourtant un point essentiel pour leurs revenus nets, leurs bénéfices et leur équilibre financier. M&C avait bien identifié ce problème. Pour y répondre, le groupe a développé aussi un logiciel spécifique qu’il a déjà commencé à commercialiser en Afrique et en Amérique latine.

Pourquoi Sophia Antipolis ?

“D’abord parce que la société a été fondée par des anciens d’Amadeus. Un point d’ancrage. Au départ, Sami Chammakhi, un des cofondateurs, avait ouvert à Tunis avec Aymen une société de services qui travaillait pour Amadeus. C’est une des branches de M&C. La seconde branche, tient dans la société de conseil que Mabrouk Sediri, Vice-President Global Delivery d’Amadeus IT, a ouvert à Sophia Antipolis en 2019 pour garder une activité de conseil quand il est parti en retraite. C’est un des grands noms dans le monde des compagnies aériennes. Pendant une vingtaine d’années, Mabrouk a mené toutes les migrations Amadeus des compagnies. Quelque 150 migrations comme celle de SouthWest, l’une des plus grandes compagnies aériennes mondiales.”

“Au début de 2020, il a été décidé de fusionner les deux sociétés pour créer M&C Group. Il comporte donc une entité française à Sophia Antipolis que l’on développe aujourd’hui en parfaite symbiose avec Amadeus et une entité tunisienne d’environ 90 ingénieurs. Aujourd’hui la première version de notre produit est en production et nous comptons l’implémenter dans les plus grandes compagnies aériennes du monde. Le marché est ouvert. Notre solution permet de résoudre un problème essentiel, celui de la réconciliation des paiements en ligne, qui jusqu’à présent n’a pas eu d’adressage correct”.

Une équipe "choc'

C’est sur ce créneau que M&C compte grandir dans la technopole. La startup est en recrutement mais dispose déjà d’une équipe choc de 8 personnes parmi lesquelles on retrouve d'autres anciens experts d'Amadeus qui ont contribué à sa renommée comme Christian Giana, ex-directeur financier qui y tient le poste de CFO, ou son CTO Christophe Bouquet.

Autant de personnalités bien connues dans le secteur de l’aérien, qui disposent d’un réseau international exceptionnel et qui donnent du crédit à l’ambition de M&C : devenir dans le numéro un mondial de la réconciliation de paiement dans le secteur de l’aérien.