Sophia : Median annonce un accord avec un laboratoire du top 10 mondial

Après avoir signé un accord avec un laboratoire pharmaceutique du Top 3 mondial en mai 2024, Median annonce aujourd’hui un accord initial avec un laboratoire pharmaceutique membre du Top 10 mondial en oncologie. L’objectif du partenariat est d’identifier des biomarqueurs d’imagerie prédictifs de la réponse des patients à un candidat médicament du laboratoire pharmaceutique grâce aux capacités d’IA uniques d’Imaging Lab.

Cet accord pourrait conduire à une plus large collaboration entre le laboratoire pharmaceutique et Median note la biotech sophipolitaine. Lancée en 2022, Imaging Lab est une division d’iCRO qui utilise les technologies de l’IA, du Machine Learning (ML), des radiomiques et du Data Mining pour extraire des informations à partir des images des essais cliniques.