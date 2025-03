Sophia : Median à Madrid au congrès mondial de l’oncologie

Median Technologies participera au Congrès 2023 de l’ESMO (European Society for Medical Oncology), qui se tiendra à Madrid (IFEMA) du 20 au 24 octobre. Le congrès annuel de l’ESMO est l’événement privilégié où sont partagées les avancées médicales et technologiques les plus marquantes dans le domaine de l’oncologie. La société sophipolitaine y apportera son expertise dans le domaine de l’imagerie des essais cliniques en oncologie et dans celui des données générées grâce l’Intelligence Artificielle à partir des images. A cette occasion, elle réunira pour la première fois sur un événement, ses experts en provenance de Chine, des Etats Unis et d’Europe.