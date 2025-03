Sophia : Median sélectionnée par un laboratoire du top 3 mondial

Une bonne nouvelle pour Median Technologies à Sophia Antipolis. Leader mondial de la fourniture de services d'imagerie pour les essais cliniques en oncologie, la société annonce avoir été sélectionnée comme fournisseur privilégié pour les essais cliniques par un nouveau laboratoire pharmaceutique leader au niveau mondial. Median Technologies, qui n’a pas donné le nom de ce nouveau client prestigieux, est désormais fournisseur privilégié de deux des trois plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, en termes de revenus en oncologie. A noter au petit jeu de la devinette, que le top 3 de ce secteur est occupé par Merck suivi de BMS (Bristol Myers Squibb) et de Roche, et que ce 3ème du top est déjà client de Median. (Photo DR).

Une offre unique basée sur l'IA

Le nouveau client possède l'un des plus grands pipelines d'essais cliniques en oncologie, ajoute Median. L'accord couvre les essais en oncologie de phase avancée pour lesquels une lecture centralisée des images est requise. Il souligne la position de leader de Median comme fournisseur de services d'imagerie pour les essais cliniques aux États-Unis.

“Nos services ICRO sont les meilleurs de leur catégorie et reconnus comme tels à travers le monde”, a souligné Frédrick Brag, CEO et fondateur. “L’accord va assurer une croissance stable des commandes et des revenus de Median dans le futur, et le laboratoire pharmaceutique membre du Top 3 va bénéficier d’une exécution opérationnelle optimisée grâce à la meilleure technologie disponible sur le marché. Notre expertise reconnue en Intelligence Artificielle appliquée aux images médicales a été un différentiateur technologique fort lors des différentes phases de la négociation ; elle représente un atout unique comparé aux offres standard de nos compétiteurs, ainsi qu’un catalyseur majeur pour l’accélération des opportunités de croissance de notre Société, à l’heure de la médecine de précision”.

“Avec la combinaison de nos deux offres : iSee® pour les lectures centralisées et Imaging Lab, notre offre iCRO unique basée sur l’IA, nous couvrons un très large spectre de services d’imagerie pour l’industrie pharmaceutique, de la lecture standard des images à des services d’imagerie avancés reposant sur l’utilisation des technologies de pointe de l’IA” ajoute Nicolas Dano, COO et CCO iCRO.