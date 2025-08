Sophia : Median Technologies étend son horizon de financement jusqu’en 2025

Actualisation 13-07-2023 à 8 heures/ Median Technologies annonce le succès de son augmentation de capital par placement privé et offre au public (la clôture de l’offre PrimaryBid était fixée au 12 juillet 2023 à 22h) d’un montant de 11,6 millions d’euros (soit au delà des 10 M€) au prix de souscription de 4,70 euros par action.

Le chemin est long, très long pour les biotechs. Et si Median Technologies, l’une des belles biotechs sophipolitaines sur le créneau de l’imagerie médicale dopée par l’IA, continue d’accélérer, elle n’en a pas moins besoin d’assurer son financement avant l'autorisation de mise sur le marché de son produit phare. Il s’agit tout particulièrement de poursuivre le développement de sa plateforme d’AI/ML (Artificial Intelligence/Machine Learning) iBiopsy® qui développe des logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA et qui porte tous les espoirs de grand décollage de la startup.

Des résultats en hausse au premier semestre 2023

Ce sont ces deux volets que la société a abordés mercredi à travers un communiqué publié en fin d’après-midi. Median Technologies y présente son activité pour le premier semestre 2023 et annonce la première étape de son plan de refinancement.

Pour les résultats des six derniers mois, la société annonce un chiffre d'affaires à 11,4 M€, en augmentation par rapport au chiffre d'affaires du 2e semestre 2022 (11,1 M€). Le carnet de commandes s’élève à 64,6 M€ au 30 juin 2023, soit + 2,6 M€ par rapport au 31 mars 2023 et + 3,8 M€ par rapport au 31 décembre 2022. S’y ajoutent une trésorerie et équivalents de trésorerie à 8,3 M€ au 30 juin 2023 et une initiation en cours des sites cliniques impliqués dans le plan de validation pivot pour le logiciel dispositif médical iBiopsy® LCS CADe/CADx.

Augmentation de capital de 10 M€ et émission de 10 M€ d'obligations convertibles

Mais la nouvelle, c’est l’annonce du lancement d’une augmentation de capital pour un montant indicatif d’environ 10 millions d’euros via un placement privé à destination d’investisseurs traditionnels, et une offre aux particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Median annonce par ailleurs la signature d’un Securities Purchase Agreement avec l’investisseur historique Celestial Successor Fund, LP en vue d’une émission d’obligations convertibles pour un montant de 10 millions d’euros. Les Obligations Convertibles, d’une maturité de 7 ans, porteront intérêt au taux de 8,5%. La clôture de l’offre PrimaryBid est fixée au 12 juillet 2023 à 22h et celle du placement privé le vendredi 13 juillet 2023 avant l’ouverture des marchés, sous réserve d’une clôture anticipée.

L'horizon de financement de la société étendu jusqu'en 2025

Ce financement, explique la biotech servira à accélérer la croissance de l’activité iCRO, qui fournit des services d’analyse et de gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie pour l’industrie bio pharmaceutique. Il sera servira également à la poursuite du développement de la plateforme d’AI/ML (Artificial Intelligence/Machine Learning) iBiopsy® qui développe des logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA. Est visé en particulier le programme clinique de dépistage du cancer du poumon pour lequel est anticipé une soumission aux autorités de santé américaines (FDA) pour une approbation attendue en 2024, et aux besoins généraux de la société.

En outre, cette levée de fonds permettra d’étendre l’horizon de financement jusqu’en 2025. Enfin, la société pourrait sous certaines conditions exercer la seconde tranche du prêt souscrit auprès de la Banque Européenne d’Investissement pour un montant complémentaire de 10 M€.