Sophia : Meritis (transformation numérique) recrute 60 collaborateurs

Société de conseil en technologies, Meritis passe le cap des 100 personnes en région PACA et recrute 60 nouveaux collaborateurs d’ici la fin de l’année pour son agence de Sophia Antipolis. Cette entité a déjà recruté en 2022 une cinquantaine de nouveaux profils pour réaliser un chiffre d’affaires de 9,3 M€ et compte atteindre les 20 % de croissance au cours de cette année. Implanté dans la technopole depuis 2016, le groupe a en effet su profiter de la forte accélération de la transition digitale et répondre au mieux à son cœur de métier, à savoir l’accompagnement des entreprises, et ce quelles que soient leur taille et leurs spécificités.

Si 80 % de ses clients dans la région sont situés à Sophia Antipolis même, son espace d’intervention couvre aussi Cannes, Monaco, Nice, etc. Parmi ses clients figurent des grands comptes comme Schneider Electrics, Orange, Airbus Défense, Oticon Médical, ou dernièrement Thales Alenia Space, ainsi que de nouvelles pépites de la Tech, telles que Greencom (énergie verte), Baylibre (logiciels embarqués) et Symphony (messagerie cryptée pour salles de marché).