Sophia : Moabi cité parmi les 15 startups industrielles françaises à suivre

La startup sophipolitaine Moabi a été retenue par le site web EUStartup.news comme l’une des 15 startups industrielles françaises qui ont révolutionné le marché européen en 2023. “La scène des startups industrielles en France est riche en créativité, en innovation et en entreprises avant-gardistes” est-il noté. “Ces startups représentent un large éventail d'industries, y compris la mode, la fabrication, l'intelligence artificielle et la technologie des batteries, entre autres. Ici, nous examinons de plus près 15 d'entre elles qui ne se contentent pas de repousser les limites de leurs secteurs respectifs, mais qui façonnent également l'avenir des startups industrielles en France”.

Ce qui a été retenu ? “Fondée par Jonathan Brossard, Moabi est une startup de cybersécurité spécialisée dans la sécurité des informations, de l'IoT et des voitures connectées. Grâce à l'ingénierie inverse, ils établissent de nouvelles normes dans le secteur de la cybersécurité.” Moabi, entre autres, avait été primée au dernier SophIA Summit. Elle avait reçu pour la qualité du projet une mention spéciale dans la catégorie “IA For Attractivity” dans le cadre des SophIA Awards.