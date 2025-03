Sophia : Mougins British International School ouvre des classes supplémentaires

Mougins British International School à Mougins va ouvrir des classes de collège (6ème et 5ème) supplémentaires pour la prochaine rentrée. L'école privée accueille actuellement près de 550 élèves de plus de 50 nationalités différentes, âgés de 3 à 18 ans et tient à répondre à la demande croissante d’une éducation internationale de qualité sur la Côte d’Azur. Son campus, au coeur de Sophia Antipolis, favorise l'excellence académique et le développement des compétences à travers des méthodes pédagogiques innovantes, telles que son initiative d'apprentissage en plein air 'School in the Woods' et son programme THRIVE offrant plus de nombreuses activités stimulantes.

En suivant le Curriculum National Anglais dans un contexte international, ses élèves bénéficient des traditions d'une éducation britannique renommée, culminant avec les examens IGCSE et A-level, ouvrant ainsi les portes des meilleures universités et écoles mondiales. En 2023, ainsi ses élèves ont reçu des offres de leurs premières universités de choix, y compris des institutions prestigieuses telles que St Andrews, Oxford, Imperial College London, Amsterdam University College, les Gobelins et l'Université de Pennsylvanie.