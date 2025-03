Sophia : MyDataModels met fin à l’aventure des “small datas”

Dans le monde des startups, il n’y a pas que des bonnes nouvelles et un plein de levées de fonds impressionnantes. Dernière mauvaise nouvelle en date : le crash de MyDataModels. Le spécialiste des “small datas”, basé à Sophia Antipolis, a été mis en liquidation judiciaire le 21 novembre dernier. Fondée en 2018 par Alain Blancquart et Denis Bastiment, la startup avait développé TADA, une plateforme d’analyse prédictive basée sur des technologies de Machine Learning avancées.

Vos "small datas" ont de la valeur

Championne de l’analyse prédictive, MDM avait joué à fond l’exploitation des “small datas”, ces données critiques, à forte valeur ajoutée, financières, de santé, qui existent en plus petit nombre et peuvent apporter beaucoup. La deeptech avait cherché à rendre leur exploitation beaucoup plus simple et la mettre à la portée des PME. Sur ce projet, MyDataModels avait réussi deux levées de fonds successives pour pouvoir grandir. La première de 2,5 M€ avait été finalisée en décembre 2020 et la seconde de 3 M€ était intervenue en février 2022.

Avec une équipe de développement expérimentée, montée à une trentaine de personnes, elle avait obtenu de la reconnaissance et de la visibilité à travers de nombreux prix et avait été, entre autres, le partenaire de Thales dans le projet BlueGuard, issu de l'appel à projet Blue innovation Challenge lancé en 2020 par la Métropole Nice Côte d’Azur.

Les raisons du crash

Qu’est-il arrivé ? Il y a eu, mauvais coup du sort, le décès de son co-fondateur et CTO Denis Bastiment voilà quelques mois, en plein milieu de l’été, qui a été un choc pour toute l’équipe, comme pour le Cluster IA, Telecom Valley et toute la communauté technologique sophipolitaine. Mais, pour Mathieu Zamanian, le CEO, plusieurs autres raisons viennent expliquer la décision d’une liquidation judiciaire. “Malgré le fait que nous avons pu signer des contrats, les revenus ne sont pas venus assez vite. Le marché n’était pas encore assez mâture pour les produits que nous avions développés. Nous nous trouvions en avance de phase de deux ans sur le marché.”

“En début d’année, nous avions engagé une levée de fonds de 10 M€ que nous n’avons pas pu conclure. Nous avons alors refait un plan pour une levée à 3 M€ qui n’a pas pu elle aussi aboutir même dans ce format réduit. En fait, avec l’explosion des IA Génératives, tous les investisseurs sont attirés par cette vague. Nous travaillions à partir de l’IA, certes. Mais ce n’était pas pour du textuel ou du visuel et faute de ce type d’application MyDataModels intéressait moins les investisseurs. Alors que nous étions montés jusqu’à une quarantaine de collaborateurs, nous avions réduit l’équipe à une quinzaine de personnes. Faute d’investissements nous n’avons cependant pas voulu prendre de risque et nous avons préféré arrêter.”

Et maintenant ? A priori, les salariés tous très expérimentés ne devraient pas avoir de difficultés à se repositionner dans un marché du travail très demandeur de leur talents. Reste la propriété intellectuelle développée par la société. Peut-elle être transmise ? Valorisée ? Pour l’instant rien n’est envisagé. Mais Mathieu Zamanian, en serial entrepreneur, reste convaincu que dans un an ou deux le marché des small datas va exploser. Dans le bon sens du terme.