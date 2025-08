Sophia : MyHotelMatch, le Meetic de l’hôtellerie, signe avec Amadeus

Agence de voyage en ligne nouvelle génération, basée sur le principe de “matching” des plateformes de rencontre, MyHotelMatch vient d’annoncer la signature d’un accord technologique avec Amadeus, l’un des leaders mondiaux des technologies du voyage installé à Sophia Antipolis. La solution de matching de la startup sera intégrée directement dans l’application d’Amadeus et accédera à la réservation de l’offre hôtelière du groupe y compris des hébergements de luxe répartis dans plus de 190 pays, est-il indiqué. (Photo DR : de gauche à droite, Jean-François Ott, executive Chairman, Rebecca Chaussat, Responsable Communication & Marketing, et Fabrice Martin Astre, opérational manager, sur le stand de MyHotelMatch lors du dernier WAICF de Cannes).

Une solution de réservation personnalisée

Les équipes de MyHotelMatch vont d’autre part développer une solution de réservation personnalisée intégrant la description des hôtels, les photos, la disponibilité en temps réel des chambres et surtout les tarifs préférentiels négociés auprès des hôteliers par la division Luxe, My Agency, une entreprise parisienne rachetée par Myhotelmatch cet été et qui représente la version non digitale de la startup. L’objectif est de proposer une solution de réservation de voyage inédite qui donnera aux voyageurs un accès à des propositions de séjours de luxe mieux adaptées à leurs attentes et leurs besoins grâce au profiling réalisé en amont et aux interactions avec les hôteliers.

“Cette collaboration est une avancée significative afin d’offrir aux voyageurs une variété d’offres hôtelières internationales avec tous les services de réservation associés” a commenté Yves Abitbol, président de la startup. “Cet accord ouvre également de nouveaux horizons dans l’aérien et le ferroviaire que nous souhaitons à terme, intégrer à notre application”.

Une version démo présentée à Cannes au dernier WAICF

Un mot sur MyHotelMatch. Anciennement Foncière Paris Nord, la société pilotée par Jean-François Ott a pris son nom actuel il y a un an pour marquer un changement de stratégie et s’est installée à Sophia Antipolis pour développer sa vision du futur de l’agence de voyages en ligne.

L’entreprise a ainsi développé une solution qui vise à faire matcher l’offre et la demande selon trois formules : une sociale, qui se base sur la recommandation d’amis ; une deuxième, version luxe, assurée par My Agency ; et une troisième formule basée sur l’intelligence artificielle. Une version démo de son application a été présentée lors du World Artificial Intelligence Cannes Festival en février dernier.