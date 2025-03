Sophia : Newton Offices inaugure 6.000 m2 de flex-office et de co-working

Après Flex-O ouvert au Centrium il y a dix-huit mois, c’est un autre grand opérateur du Flex Office et des espaces de co-working qui vient de s’installer à Sophia Antipolis : Newton Offices. Le groupe marseillais, leader français des bureaux flexibles en région, a inauguré jeudi dernier son site sophipolitain dans les nouveaux bâtiments de Cor Natura à deux pas de la place Sophie Laffitte, le coeur historique de la technopole. Un programme immobilier réalisé par ailleurs par le Groupe Courtin dont Flex-O est une filiale. (Photo DR : le coupé de ruban par Guillaume Pellerin, président-fondateur Newton Offices, Jean-Pierre Mascarelli, président délégué du SYMISA, Christophe Courtin, président du Groupe Courtin.)

Une nouvelle génération d'espaces de travail en entreprise

Sur deux des trois bâtiments de Cor Natura (4 niveaux pour chacun), ce site, baptisé Newton Offices Sophia Antipolis, propose plus de 6.000 m² d’espaces de travail et 1.265 m² de terrasses. C’est le 11ème site de Newton Offices qui dépasse les 60.000 m2 de bureaux en France. Comme le fait Flex-O, il poursuit son maillage territorial à marche rapide. C'est aussi son premier site azuréen. Prévu quartier de l’Arénas, son site de Nice est pour l’instant en attente, suite aux problèmes de construction que rencontre l’immeuble l’Avant-Scène de Quartus qui doit l’accueillir.

A Sophia Antipolis, une visite suffit pour s’en convaincre : c’est une nouvelle génération d’immobilier d’entreprise, une façon moderne de travailler en entreprise qui est proposée dans un cadre exceptionnel (vue sur la Méditerranée, les montagnes et la nature de la Valmasque). La qualité de la construction et des aménagements d’abord. L’immeuble est certifié BREEAM Excellent (un critère de qualité environnementale de haut niveau). Quant à l’agencement des espaces il vient coller aux nouvelles façons de travailler en entreprise, privilégiant le bien-être des salariés (important à l’heure du télétravail). A côté des bureaux ainsi, à chaque étage, des salles de réunion, des espaces de pause café, des bulles pour une conversation téléphonique, une rencontre tête à tête, des espaces pour le sport, la restauration, la convivialité….

Trois grandes formules proposées

Les services (location d’espaces de travail clé en main et coworking) se déclinent en trois grandes formules.

La première c’est "Bonjour by Newton". Au rez-de-chaussée, des surfaces accessibles aux résidents de l’immeuble ainsi qu’aux entreprises extérieures avec accueil, espace de restauration, salles de réunion, coworking, espaces de détente, espace bien-être, salle de sport avec vestiaire et douches, ainsi qu’une grande terrasse accessible. En sous-sol : un parking sur 3 niveaux de 245 places pour les voitures (dont 13 équipées de bornes de recharge pour les voitures électriques) et 79 places pour les deux-roues motorisés, ainsi que des locaux à vélos protégés.

La seconde est baptisée "Bureaux by Newton". En étage, 327 postes de travail sont répartis dans des bureaux privatifs prêts à l’emploi. Ces bureaux ou ensembles de bureaux sont proposés en prestations de services tout compris (électricité, Internet, ménage, entretien, café/thé…), le tout avec ou sans engagement. Une offre clé en main adaptée aux besoins des équipes allant jusqu’à 40 personnes.

La troisième : "Plateaux by Newton". Des plateaux ou étages entiers (jusqu’à 650 m2), 100% privatisés avec contrôle d’accès. Aménagement, choix du mobilier, décoration, branding… Newton Offices accompagne les entreprises de bout en bout pour garantir une expérience de travail unique avec des conditions contractuelles flexibles (engagement, surface, services). Ses premiers occupants sont déjà installés, parmi eux, Kyndryl (IBM IT services) qui a choisi pour ses salariés un espace de plus de 500 m2.

L'incarnation d'une "vision d'espaces de travail modernes et éco-responsables"

“Newton Offices Sophia Antipolis incarne notre vision d’espaces de travail modernes et éco-responsables, offrant luminosité et accès à des espaces extérieurs” résume Guillaume Pellegrin, Président-Fondateur de Tivoli Capital et Newton Offices. “Cette nouvelle implantation nous permettra de répondre aux attentes croissantes de nos clients pour des solutions flexibles adaptées à leurs besoins, qu'ils soient start-ups ou grandes entreprises. Avec cet immeuble, nous renforçons notre engagement à fournir un environnement de travail optimal et agréable, tout en s’inscrivant dans les enjeux contemporains du bien-être au travail.”

Photo WTM : Christophe Guido, le directeur du site Newton Offices Sophia Antipolis dans une des salles de co-working.

Photo DR : les deux bâtiments du programme Cor Natura qui accueillent Newton Offices.