Sophia : Newton Offices ouvre à la rentrée 6.000 m2 de bureaux nouvelle génération

C’est l’un des leaders français des nouveaux espaces de travail qui arrive à Sophia Antipolis. A la rentrée de septembre, Newton Offices ouvre plus de 6.000 m2 de bureaux à Cor Natura, un programme immobilier tertiaire mené sur l’ancien site de Dow Chemical par le Groupe Courtin, fondateur par ailleurs de Flex-O, dans le même domaine de l’immobilier de travail nouvelle génération. Christophe Courtin s’est par ailleurs déclaré ravi “d’accueillir un confrère qui est un vrai professionnel du marché du coworking” et de montrer ainsi qu’il restait ouvert à la concurrence. (Photo DR : lors de la réception des locaux par Newton Offices).

Le monde de l'entreprise associé à celui de l'hôtellerie

Les nouveaux espaces de travail, il est vrai, ont le vent en poupe. Dopés par la crise Covid, ils permettent de proposer des solutions immobilières clés en main qui s'adaptent dynamiquement aux besoins des entreprises. Pas de baux commerciaux classiques 3, 6, 9 ans mais des surfaces clés en main avec des espaces adaptés à chaque situation de la journée : open-space, bureaux privatifs, salles de réunions, cabines téléphoniques, alcôves, espaces détente, espaces extérieurs, douches, salle de sport, etc.

Dans la technopole, Guillaume Pellegrin, le fondateur, va y décliner les recettes qui ont fait le succès de ses sites français, tous en région (Aix-Marseille, Lille, Lyon, Toulouse, Montpellier) : agilité, souplesse, association du monde de l’entreprise et de l’hôtellerie. En tant que Société à Mission, Newton Offices s’attache également au déploiement de l'économie dans les territoires. Il met en avant une démarche RSE intégrale, prônant l'inclusion sociale, l'engagement écologique, le bien-être des salariés, et s’est engagé dans la transition écologique, avec des bâtiments respectueux de l'environnement et une politique d'achats responsables. A partir de ce concept créé par Tivoli Capital et son fondateur Guillaume Pellegrin en 2016, l’entreprise est devenue aujourd’hui un des leaders du coworking et du bureau opéré en France.

De la TPE aux groupes internationaux

La dernière ligne droite avant l’ouverture du site de Sophia Antipolis a été abordée fin juillet avec la livraison des locaux de Cor Natura par le Groupe Courtin. Newton Offices met en avant leur accessibilité, leur positionnement dans la première technopole d’Europe avec son écosystème d’innovation et son hub mondial de compétences. S’y ajoutent les qualités environnementales d’un immeuble respectant les meilleurs standards environnementaux avec sa labellisation BREEAM Excellent, ses panneaux solaires et ses bassins de rétention d’eaux pluviales.

Sont ainsi proposés des espaces de travail répondant aux besoins de tous types d’entreprises, de la TPE aux groupes internationaux, que ce soit pour 3 jours, 6 mois ou 9 ans. Ce sont des bureaux privatifs prêts à l’emploi (mobilier, Internet, ménage, bulles de réunion, reprographie, alcôves…), des espaces indépendants sur-mesure, des espaces dédiés à la collaboration, des salles de réunion de diverses tailles et capacités offrant une multitude de configuration qui s'adapteront à chaque évènement (réunion, formation, conférence..), des prestations de qualité hôtelière (cours de sport, massages, animations…). Toute la panoplie de l’immobilier de travail nouvelle génération. Inauguration en octobre.