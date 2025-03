Sophia : Nexess (IoT industriel) lève 5 M€ pour se développer aux USA

Dans un climat devenu plus difficile pour le financement de l’innovation, une belle levée de fonds de Nexess à Sophia Antipolis. Pionnier et leader des objets connectés en environnement industriel, il a annoncé en fin de semaine dernière une nouvelle opération de financement de 5 M€, dont 1,5 M€ de dette. C’est sa troisième levée de fonds depuis sa création en 2007 (1 M€ en 2010 et 2,5 M€ en mars 2013). Cette nouvelle opération a été menée par Innovacom qui fait son entrée au capital de la société avec un investissement en capitaux propres de 2 M€, accompagnée de Seventure et Région Sud Investissement, actionnaires historiques de la société.

La transition des unités de production vers l'industrie 4.0

L’objectif est de soutenir la stratégie de croissance de Nexess avec une double ambition : le développement de ses activités aux États-Unis où l’entreprise a concrétisé des projets importants cette année ; la poursuite de l’innovation technologique avec l’élargissement de sa gamme de produits hardware et software.

Nexess développe et commercialise des solutions connectées de traçabilité d’actifs industriels permettant aux clients d’avoir une meilleure maîtrise de leurs processus de logistique, de production et de maintenance. Ses solutions s’intègrent avec les systèmes d’information des entreprises et offrent une sécurisation accrue des activités critiques, une optimisation des stocks (suivi, inventaire, gestion) et la garantie de disponibilité des actifs, facilitant ainsi la transition des unités de production et de maintenance vers l’industrie 4.0.

Consolider le développement aux Etats-Unis et continuer d'innover

Forte d’un démarrage dans des secteurs aux environnements contraints et très réglementés, Nexess a développé un savoir-faire unique avec des niveaux de performance lui permettant d’être un partenaire de long-terme des leaders industriels. Après avoir doublé son chiffre d’affaires en 2022, elle a continué de croître en 2023 en consolidant sa présence avec des projets d’envergure internationale auprès des acteurs industriels de premier plan dans le domaine de l’aéronautique, des semi-conducteurs, du spatial, etc.

“Cette levée de fonds marque une étape cruciale pour Nexess alors que nous accélérons notre croissance et renforçons notre présence sur le marché international. Nous sommes résolus à continuer d’innover en proposant des solutions IoT de pointe qui transforment les activités industrielles, et à consolider notre développement aux États-Unis, où nous avons déjà établi des liens solides” a commenté Frédéric Galtier, fondateur et CEO.