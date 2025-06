Sophia : Nicolas Maychmaz nommé DG adjoint de Flex-O

Le parc de Flex-O, le spécialiste du Flex Office, s’étoffe avec une 13ème implantation annoncée à Lille. Parallèlement, sa gouvernance se renforce. Ainsi à Sophia Antipolis, le Groupe Courtin annonce une nouvelle étape stratégique dans le développement de sa filiale avec la nomination de Nicolas Maychmaz en tant que directeur général adjoint.

Il a pris ses nouvelles fonctions le 1er septembre et supervisera non seulement les ventes et la partie opérationnelle de Flex-O, mais également les départements des ressources humaines et juridique. De plus, il prendra en charge le développement parisien. Nicolas Maychmaz conserve en parallèle ses responsabilités de Directeur Administratif et Financier du Groupe Courtin.

Son parcours, fort de deux masters en Finance de l'ESCEM et NEOMA BS, ainsi qu'une expérience professionnelle de 17 ans dans des institutions financières et immobilières de renom telles que Société Générale, Allianz GI, I3F et La Française REM, constituent un atout majeur, estime le Groupe Courtin. Sa nomination traduit également l’ambition de consolider la présence du groupe sophipolitain “sur le marché parisien tant en promotion qu’en exploitation tout en assurant une gestion rigoureuse et innovante des opérations et des équipes".