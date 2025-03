Sophia : Nicox annonce une restructuration de sa dette et un nouveau DG

Nicox, l’une des biotechs emblématiques de Sophia Antipolis, créée juste avant le passage à l’an 2000 (un bail), vient de faire deux annonces coup sur coup. La première : la restructuration de sa dette et la réduction de sa structure pour étendre son horizon de trésorerie jusqu’au 30 septembre 2024. La seconde : la nomination d’un nouveau Directeur Général en la personne de Gavin Spencer, dirigeant expérimenté du secteur de la biotechnologie.

Privilégier l'achèvement de l'étude clinique du traitement pour le glaucome

Dédiée à l’ophtalmologie et plus particulièrement au traitement du glaucome, la biotech a signé un accord de principe pour amender son emprunt obligataire avec les fonds et mandats gérés par BlackRock, Inc. et ses filiales. La restructuration de la dette obligataire vise à faciliter un futur financement et la poursuite d’options stratégiques pour permettre l’achèvement de l’étude clinique du NCX 470 contre le glaucome. Sur le chemin d'une demande d’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et de la négociation de partenariats et d’autres opportunités stratégiques, elle est actuellement en étude pivotale Denali.

Mais la restructuration de la dette comprend une obligation pour Nicox, dont le siège social est resté à Sophia Antipolis, de réduire ses coûts opérationnels pour se focaliser uniquement sur les activités liées à l’étude de phase 3 Denali. Pour cela, la société et sa filiale italienne réduiront leurs effectifs. L’équipe de développement aux États-Unis, considérée essentielle pour l’achèvement de l’étude Denali, n’est pas impactée par ces changements, est-il précisé.

Changements dans la gouvernance

Des changements en matière de gouvernance d’entreprise ont également été apportés. Dans le contexte de réduction de coûts et d’effectifs, des administrateurs de Nicox ont présenté leur démission, avec effet immédiat. Le Conseil d’Administration, d’autre part, a nommé un nouveau Directeur général : suite à sa décision de mettre fin au mandat d’Andreas Segerros,

Gavin Spencer, dirigeant expérimenté du secteur des biotechnologies, est désormais DG. Pour la biotech, il bénéficie “d’une expérience exhaustive du secteur, en particulier en ce qui concerne les accords stratégiques et les opérations de financement, ayant été impliqué dans tous les aspects de la vie de la Société pendant de nombreuses années. Gavin a une connaissance approfondie de Nicox et des outils pouvant permettre de maximiser le potentiel de la Société” est-il également souligné.

“L‘horizon de trésorerie étendu et la réduction des besoins de trésorerie nous donnent la flexibilité nécessaire pour faire progresser le développement de notre actif principal et poursuivre les discussions stratégiques et de partenariat en vue de démontrer les bénéfices du NCX 470 dans le traitement du glaucome, et de créer de la valeur” a commenté Jean François Labbé, Président du Conseil d’administration de Nicox. La dernière ligne droite avant le Graal ou non.