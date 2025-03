Sophia : Nicox signe un accord de financement de 16,5 M$

Le chemin pour le développement d’un médicament et sa mise sur le marché avec toutes les autorisations nécessaires est long. Très long. Nicox, la première de la vague startup de Sophia Antipolis, en sait quelque chose. Elle est née juste avant 2000, fondée sur des applications médicales de l’Oxyde nitrique et se trouve aujourd’hui, plus de vingt ans après, au stade de la commercialisation de ses premiers médicaments. Il lui faut cependant encore toujours assurer les finances. C’est dans cette course au financement que se place l’annonce faite lundi par la société sophipolitaine de biotechnologie reconvertie depuis des années dans l'ophtalmologie, d'un accord de financement de 16,5 millions de dollars avec le fonds américain Soleus Capital.

Cet accord combine la vente de redevances et un financement en fonds propres. Ainsi 15 M$ (environ 13,7 M€) viennent de la vente (part nette) des redevances reversées de VYZULTA à Soleus (VYZULTA étant le premier composé donneur d’oxyde nitrique issu des travaux de recherche menés par Nicox à être commercialisé). Soleus investit de son côté 1,5 M$ (1,37 M€) sous forme d’émission d’actions Nicox. Il est prévu également un remboursement de 5,2 millions d’euros de capital de la dette d’ici juin 2025, réduisant de manière significative la charge de la dette pour la société qui estime que cette transaction la financera jusqu'au 3 e trimestre 2025.

“Les accords annoncés aujourd’hui nous permettent de monétiser de manière efficace les revenus générés par VYZULTA, offrant ainsi une source immédiate de liquidités pour soutenir le développement de notre principal actif, le NCX 470”, a commenté Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox. “De plus, l'arrivée d'un nouvel investisseur spécialisé, qui a investi avec une prime, vient renforcer notre capacité à poursuivre notre croissance future”. Concernant le NCX 470, un traitement contre le glaucome, “l'accélération du recrutement des patients pour l'essai clinique de phase 3 Denali du NCX 470 permet de prévoir la publication des premières données dès le troisième trimestre 2025".

"Nos besoins de financement étant couverts jusqu’à cette échéance, nous attendons avec impatience la conclusion du recrutement pour l’étude Denali, ainsi que le lancement de ZERVIATE en Chine, récemment approuvé, qui représentera une nouvelle source de revenus pour la société”, a assuré Gavin Spencer.