Sophia : Oktogone Group devient membre d’EdTech France

Acteur majeur de la formation en ligne (Visiplus, ISCOD..), Oktogone Group à Sophia Antipolis a annoncé rejoindre EdTech France, l'association de référence sur la mise en place de la technologie au service de l’éducation et de la formation. Fondé au début des années 2000 par Régis Micheli, Visiplus, devenu ensuite Oktogone, appartient désormais au Groupe AD Education, l'un des leaders européens de l’éducation supérieure privée qui l’a racheté en juin 2022 pour un montant de l’ordre de 200 M€.

Pourquoi ce rapprochement avec EdTech France ? Comme l'explique Nicolas Montetagaud, Directeur Général d’Oktogone, il découle de la conviction profonde qu’il faut repenser les usages à l’ère du numérique. ”Nous ne formerons pas nos apprenants aux métiers de demain avec les méthodes d’hier”, note-t-il. Et de rappeler que c’est à l’aune de cette conviction, que le groupe a développé ses plateformes d’apprentissage VISIPLUS academy, pour les salariés et les demandeurs d’emploi, ainsi qu’iSCOD pour les jeunes en alternance.

L'association EdTech France rassemble 480 entreprises françaises engagées dans l'utilisation de la technologie pour améliorer l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation tout au long de la vie. Les membres partagent tous des valeurs et des objectifs communs avec Oktogone : accompagner les évolutions sociétales et les réflexions pédagogiques, promouvoir l'accès à l'éducation et à la formation pour tous, renforcer l'employabilité et le développement des compétences, et promouvoir le dialogue avec les acteurs académiques, scientifiques et institutionnels.

Pour Oktogone, l'adhésion lui permettra de réfléchir, de proposer des idées, et de partager son expertise en tant que leader de la formation en ligne lors des travaux organisés par EdTech France. L’adhésion lui donnera également l'opportunité d'apprendre des meilleures pratiques et d'inspirer ses propres initiatives pour renforcer l'excellence de son offre de formation. "Nous sommes plus que convaincus, et cela depuis des années, que l'apprentissage de demain passe par l'innovation pédagogique et la technologie”, souligne Nicolas Montetagaud. “EdTech France nous a semblé être l'initiative qui incarnait le mieux cette conviction”.