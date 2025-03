Sophia : Oktogone Group, partenaire de “Nos Quartiers ont des Talents”

Leader dans le domaine de l’éducation et de la formation en ligne, Oktogone Group s’engage en faveur de l’égalité des chances dans l’emploi à travers un partenariat avec l’association NQT (Nos Quartiers ont des Talents). Ce partenariat a été officiellement lancé lors du séminaire annuel d’Oktogone Group en avril dernier à Sophia-Antipolis, siège de l’entreprise. L’équipe régionale de NQT,a ainsi présenté l’association et ses missions devant l’ensemble des collaborateurs d’Oktogone, venus de ses 7 antennes en France. (Photo DR : remise d'un chèque à l'association NQT).

Pour marquer le début de cette collaboration, les employés d’Oktogone Group ont participé à un jeu d’aventure l’après-midi pour collecter des fonds au profit de l’association. Ce qui a permis de récolter 12.253€ pour soutenir les missions de NQT. En tant que nouveau membre de l’association, Oktogone Group s’engage à promouvoir les actions de NQT auprès de ses jeunes diplômés, de manière à les accompagner dans leur réussite professionnelle. De plus, Oktogone Group met en place un programme de mentorat volontaire pour accompagner les jeunes diplômés suivis par NQT dans leur recherche d’emploi et leur développement professionnel.

A ce jour, près d’une vingtaine de salariés, cadres et dirigeants, issus des différentes antennes du groupe, se sont portés volontaires pour devenir mentors. Leur mission consiste à soutenir les jeunes accompagnés par NQT dans leur recherche d’emploi, en leur fournissant notamment une aide dans la méthodologie de recherche, la rédaction de CV et de lettres de motivation, la préparation aux entretiens d’embauche, la familiarisation avec les normes et codes sociaux de l’entreprise, ainsi qu'en leur offrant écoute, motivation et l'accès à leur propre réseau professionnel.

"A travers ses deux plateformes d’apprentissage, iSCOD, l’école Business & IT, et Visiplus Academy, dédiée à la formation continue des actifs, Oktogone Group s’engage déjà activement dans la formation et l’accompagnement vers l’emploi de nombreuses personnes issues des Quartiers Prioritaires de politique la Ville (QPV)” a rappelé Nicolas Montetagaud, Directeur Général d’Oktogone Group. "En démarrant notre collaboration avec NQT, nous avons réalisé à quel point nos missions et nos valeurs se rejoignent”.