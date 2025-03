Sophia : Outsight et ses Lidars pour la sécurisation des JO de Paris

Outre la startup Videtics, une autre startup présente à Sophia Antipolis participe à la sécurisation des JO de Paris : Outsight, implantée également à Paris, Hong Kong et San Francisco. Si comme Videtics, elle s’appuie sur l’IA pour l’analyse des images, elle n’utilise pas de caméra et fait appel à une autre technologie : celle des Lidars. Il s’agit de capteurs qui fonctionnent sur le principe du radar mais avec la lumière d'un laser. Son avantage tient dans le respect de la vie privée avec une anonymisation renforcée des images (ce sont alors des nuages de points) et la possibilité de surveiller des foules entières sans reconnaître les personnes.

C’est cette technologie qui a été primée au dernier salon Vivatech. Outsight, qui a reçu le prix Innov’Up pour son projet “Olympic Lidar”, utilisera cette technologie aux prochains JO. La startup qui a levé 22 M€ en novembre 2022, joue dans le domaine du LiDAR, toute proportion gardée, le même rôle que Microsoft dans le monde du PC. Ses logiciels intègrent en temps réel les données de perception 3D du LiDAR et apportent la “vision”’ aux machines intelligentes qui peuvent atteindre un niveau de compréhension de leur environnement sans précédent.

Cette technologie répond notamment aux besoins des marchés automobiles et des véhicules intelligents, des infrastructures intelligentes, de la robotique mobile, ainsi que des applications industrielles. Le quotidien Les Echos, qui consacre un article à Outsight dans son édition de mardi, note que “devant des marchés des véhicules autonomes ou de la robotique tardant à décoller, Outsight a cherché d'autres applications à sa technologie”. Elle a déjà déployé aussi sa technologie dans des aéroports et les lieux touristiques qui sont de plus en plus demandeurs. Les JO de Paris devraient aussi booster sa notoriété sur ces marchés.