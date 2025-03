Sophia : participez à la “Pitch Party” des Premières Sud

L’association Les Premières Sud organise une nouvelle édition de la Pitch Party dédiée aux entrepreneures et aux porteuses de projets innovants! Elle aura lieu le 12 novembre à 18 heures au Business Pôle de Sophia Antipolis (All. Pierre Ziller). Organisée en partenariat avec Les DéCCIdeuses et le Business Pôle, elle s’adresse aux femmes entrepreneures ou porteuses de projet qui y trouveront une occasion de pitcher leur projet, et/ou faire du réseau et rencontrer les entrepreneures de votre territoire.