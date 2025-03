Sophia : passer du MVP (Minimum Viable Product) au Produit

“Du MVP au Produit : les pièges à éviter” : c’est le thème d’une conférence qui aura lieu le 15 février de 11 heures à 12h30 au Village by CA de Sophia Antipolis. Le MVP, c’est le Minimum Viable Product et les intervenants se proposent de vous éviter les pièges courants qui vous empêchent de passer de MVP à un produit complet. Quatre interventions successives vous feront partager les expériences des experts et apporteront des conseils pour développer votre produit avec succès.

Elles porteront sur la mesure de la qualité du produit, sur sa sécurité et conformité, sur la création d’un produit évolutif et scalable et encore sur les avantages et erreurs fréquentes en cas d'internalisation / externalisation de son développement et son test qualité.