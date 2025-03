Sophia : à peine lancée, SaaSOffice lance le recrutement de plus de 100 collaborateurs

A peine lancée, SaaSOffice, la nouvelle proptech du Groupe Courtin à Sophia Antipolis, recrute. Massivement. Elle annonce une campagne de recrutement de plus de 100 collaborateurs pour étoffer son équipe R&D. Fondée en janvier 2024 par le serial entrepreneur Christophe Courtin (Santiane, Courtin Investment, Courtin Promotion, Flex-O) SaaSOffice Cowork vise à simplifier la vie des acteurs du flexoffice et de coworking en automatisant des tâches complexes telles que la réservation d'espaces, la commercialisation, la facturation, le suivi des membres, et bien plus encore. (Photo DR).

Ce plan de recrutement ambitieux a pour principal objectif d'embaucher, au sein des équipes R&D, une majorité d'ingénieurs informatiques afin de répondre à la demande croissante pour sa suite logicielle, explique la startup. Destinée à tous les acteurs opérant dans des espaces de travail, notamment ceux évoluant dans le secteur du flexoffice et du coworking, cette suite cherche à offrir une solution logicielle complète et unifiée à 360 degrés.

La proptech est à la recherche de profils variés :

Jeunes diplômés ou profils plus expérimentés issus d’écoles d’ingénieurs, de commerce ou provenant d’un cursus universitaire.

Développeurs Backend (PHP, Java), Frontend (React), Fullstack, ingénieurs QA, DevOps, SRE, chefs de produit, business analyst, chargés de recrutement…

Pour rappel, SaaSOffice a annoncé ces dernières semaines l'arrivée de Brice Arnavon pour renforcer et structurer l'équipe. Brice Arnavon avait précédemment occupé des postes similaires chez Alten, en recrutant et gérant plus de 600 consultants IT dans la zone de Sophia Antipolis, mais aussi en structurant les offres IT du groupe Alten.

“Après avoir construit nos bâtiments avec Courtin Promotion et les avoir exploités dans toute la France avec FLEX-O, tout en développant parallèlement, depuis quatre ans, notre propre suite logicielle pour les gérer de manière optimale, nous avons décidé de créer SaasOffice”, explique Christophe Courtin. "Ce SaaS est né d’un savoir-faire unique et nous souhaitons désormais le proposer aux acteurs du marché en quête d'une suite logicielle efficiente pour commercialiser et gérer leurs espaces de travail."