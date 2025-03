Sophia : Players, leader des nouveaux sports indoor, scale-up de l’année EY

La Côte d’Azur ne s’est pas véritablement distinguée lors de la 32ème édition du Prix de l’Entrepreneur de l’Année dédiée à la région Sud-Est. Dans les six parcours entrepreneuriaux récompensés la semaine dernière au Conseil Régional PACA à Marseille, il n’y avait qu’un seul lauréat azuréen : Players à Sophia Antipolis qui a remporté le Prix de la Scale-Up de l’Année région Sud-Est. Le trophée a été remis à ses fondateurs à la tête des trois centres névralgiques français du groupe : Tony Jalinier (basé à Sophia Antipolis), Guillaume Debelmas (Bordeaux) et Joseph Viéville (Créteil) . Un prix qui, note EY, a été attribué pour la croissance, l’innovation, la rentabilité et l’impact social qui sont au coeur de sa stratégie de sport pour tous. et à tout âge. (Photo DR : le prix EY a été remis à ses fondateurs).

Quatre marques regroupées sous le nom de Players

Players n’est pas forcément connue du grand public sur la Côte. La scale-up, il est vrai, a grandi sous des marques différentes et a changé de nom en début d’année. Lancée en 2008 avec l’objectif de faciliter l’accès au sport en créant et animant des lieux de vie sportifs pour le plus grand nombre, elle se présentait sous quatre marques axées sur la pratique des nouveaux sports indoor : 4Padel (128 pistes de padel aujourd’hui) ; Le Five (144 terrains de foot à 5) ; Zidane Five Club (6.500 enfants en stages et école de foot) et Players Events (600 événements et séminaires d’entreprise / an).

Une société de mission autour de la pratique sportive

Ce sont ces quatre marques qui ont été regroupées sous le nom de Players, tandis que la société de mission a précisé ses engagements : organiser le plaisir du sport et le vivre ensemble, s’en servir comme un vecteur de progrès social et solidaire, inspirer son public à l’écologie par ses actions. L’ensemble, dans ses quatre composantes, pèse déjà très lourd avec un Chiffre d’Affaires 2023 de 30 M€ et 128 salariés dans 35 clubs (dont 10 franchises) situés dans les principales villes françaises.

Une levée de fonds de 50 M€ en juillet dernier

Sur ce créneau en pleine croissance des nouveaux sports pour tous, elle a pu aussi rallier récemment un puissant investisseur. Ainsi, en juillet dernier, elle a réussi une levée de fonds de pas moins de 50 M€ avec Vendis capital. Cette société belge de capital-investissement, spécialisée dans le secteur des biens de consommation en Europe, a pris une participation majoritaire dans le groupe aux côtés de ses trois fondateurs et du management qui ont réinvesti dans l’opération. Toute l’équipe compte maintenant sur Vendis pour l’aider à aborder la prochaine étape de développement. Avec 9 nouveaux centres déjà signés, ce sont des ambitions fortes qui sont plus que jamais affichées.