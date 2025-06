Sophia : PMI Côte d’Azur ouvre sa saison sur l’Intelligence Artificielle

C’est sur le thème de l’IA que l’association PMI Côte d’Azur, qui anime la communauté des chefs de projets, va ouvrir sa saison. En partenariat avec Telecom Valley, la Maison de l’IA, l’Institut EuropIA, la French Tech et SKEMA Business School, elle organise une conférence de rentrée autour de la question “Comment le chef de projet peut-il profiter de l’Intelligence Artificielle ?” le 5 octobre de 17h45 à 20 heures à Skema Business School Sophia Antipolis (Amphi 300).

Il sera donné un aperçu de la façon dont l'IA peut aider le chef de projet dans son travail quotidien, aujourd'hui et dans le futur. Certaines solutions existent déjà. Deux exemples seront présentés : un outil de planification générant/mettant à jour en temps réel les chiffrages, les ressources, les plannings et un outil de prédiction traçant les écarts en phase d'exécution.

Cyril Verbrugghe, cofondateur et PDG d’Offolio, montrera comment en transformant la planification projet par l’IA, l’apprentissage et l’automatisation, il est possible d’augmenter radicalement la performance. C’est ce que met en avant Offolio avec son outil de planning IA qui permet d'augmenter la performance industrielle et de réduire de 95% les tâches habituellement très manuelles de la planification. Lloyd Skinner de Greyfly présentera, de son côté, l’outil IPP (Intelligent Project Prediction) de Prédiction en phase d'exécution utilisant l’IA.

Puis une table ronde réunira des représentants d'écoles et d'organismes impliqués dans le développement de l'IA au profit de la gestion de projet sur les questions “Qu'est-ce que l’IA peut proposer aujourd’hui ? Qu'est-ce qui se prépare dans un avenir proche ?”