Sophia : PodMédias animera un studio radio-podcast à la REF24 du Medef

PodMédias animera un studio radio-podcasts à la REF24 du Medef, la Rencontre des Entrepreneurs de France qui aura lieu les 26 et 27 août à l’Hippodrome Paris Longchamp. Cette manifestation, qui réunit la communauté des entrepreneurs, se dote pour la première fois de ce type de studio. Le Medef en a confié l’animation à Wacan, la société fondée par Frédéric Bossard qui a lancé cette activité podcast. Nouveauté de cette 6ème édition de la REF, le studio radio sera implanté au cœur du vaste village des adhérents et accueillera de nombreux invités qui prendront la parole pour partager leurs expériences entrepreneuriales. En plus d’être filmées et diffusées en live sur différents canaux, les interviews seront enregistrées et permettront de faire revivre l’événement. L’occasion aussi d’une belle visibilité pour la marque PodMédias qui est née à Sophia Antipolis mais caresse de belles ambitions nationales.