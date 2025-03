Sophia : première opération de croissance externe pour Squad (cybersécurité)

Historique pour le groupe Squad ! La société de conseil et d’expertise en cybersécurité, créée en 2011 et basé à Sophia Antipolis, vient de réaliser sa première opération de croissance externe. Forte d'un chiffre d’affaires de près de 83 M€ avec 850 collaborateurs, elle a en effet annoncé un rapprochement stratégique avec un autre grand du secteur : Newlode, intégrateur spécialiste des enjeux de cybersécurité et Managed Security Service Provider. (Photo DR).

L'ambition de devenir leader européen de la cybersécurité

En s’adjoignant les compétences de Newlode, Squad, qui figure dans le top 10 des sociétés cyber en France, poursuit ainsi son plan de développement initié en décembre 2020. L’objectif ? Etre d’ici fin 2026, un leader européen de la cybersécurité, en réalisant 150 millions d’€ de chiffre d’affaires grâce à 1200 talents.

Newlode a été créée il y a 12 ans par Omer Shala. Reconnue comme une des entreprises les plus en vue dans le monde de l’intégration cybersécurité en France, elle ambitionne de son côté d’accélérer sa stratégie commerciale “grands comptes” au niveau national et international, et d’investir significativement dans son développement humain. Pour y parvenir, elle pourra s’appuyer sur les 11 agences locales de Squad (Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, Toulouse, Nantes, Rennes, Montréal, Genève).

Des compétences complémentaires

“Aussi bien nos offres que les compétences de nos équipes sont complémentaires”, explique Marc Brua, co-fondateur et Managing Director de Squad. “De ce fait, ce rapprochement est un atout de taille dans le développement de la société et dans la manière dont nous nous positionnons vis-à-vis de nos concurrents. Dès aujourd’hui, nous pouvons accompagner les problématiques cyber de nos clients quelles qu’elles soient, sur toute la chaîne de valeur”.

Avec l’arrivée de Newlode dans les effectifs de Squad, le Groupe est dorénavant positionné de l’audit cybersécurité aux services managés 24/7, en passant par le conseil stratégique, l’architecture, la Détection & Réponse aux incidents, les tests d’intrusion, la sécurité applicative, le DevSecOps et l’intégration de solutions. Avec, à elles deux, un solide portefeuille de clients : elles travaillent déjà pour la moitié des sociétés du CAC 40 et du SBF 120.

Stratégiquement, cette acquisition se traduira aussi par l’entrée des actuels associés de Newlode au capital de Squad. Omer Shala, Président-Fondateur, et Julien Tarnowski, Directeur Général, seront aussi tous deux membres du CODIR du Groupe Squad.

Photo DR : les dirigeants des deux sociétés, Squad et Newlode.