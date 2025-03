Sophia : PropTexx met le "home staging" à la portée des clients de l’immobilier

Elle grandit désormais à Sophia Antipolis, la startup PropTexx. Créée aux Etats-Unis pour mettre l’IA au service de la vente immobilière, elle a choisi la technopole pour y installer cet été son centre de R&D (17 collaborateurs aujourd’hui). Dans le domaine de la vente immobilière, elle a lancé un service innovant : donner les moyens aux clients d’un appartement, d’une maison, de mieux se projeter en meublant une pièce vide, en repeignant une façade afin de mieux se projeter. Parallèlement, PropTexx permet d’optimiser les listes en fonction du comportement des consommateurs.

Des outils de "home staging" dans la main des clients

Stefan Gunnarsson, co-fondateur de la startup, explique que si ces outils de "home staging" existent déjà, ils sont dans la main des agences immobilières ou promoteurs pour la présentation de leurs offres. En revanche, les clients n’avaient pas les outils numériques à leur disposition pour mieux visualiser les potentialités du bien qu’ils recherchent. C’est ce que PropTexx propose en BtoB aux plateformes de vente immobilière du type Seloger, Leboncoin, ImmoScout24 qui peuvent offrir à leurs clients un outil de customisation en temps réel des photos des biens en vente.

Les clients peuvent ainsi jouer de la couleur des murs, meubler une pièce vide, modifier un décor afin de se projeter. En quelque sorte, le home staging à la portée de tous. Pour la plateforme, l’occasion de renforcer l’engagement. Mieux encore : dans la V2 qui vient de sortir, PropTexx propose également un outil qui donne des estimations de prix en temps réel pour les mises à niveau.

Un partenariat avec l'un des premiers réseaux immobiliers d'Europe

Ces fonctionnalités viennent de séduire RE/MAX Europe. Le premier réseau immobilier d'Europe (30.000 agents, 2.400 bureaux dans 40 pays), a annoncé un partenariat stratégique avec PropTexx et va ainsi adopter ainsi la technologie de l'intelligence artificielle pour améliorer l'engagement des utilisateurs et l'acquisition de clients potentiels dans son réseau de franchises.

“Cette collaboration vise à déployer la technologie avancée d'IA de PropTexx parmi les franchisés RE/MAX en Europe, permettant aux agents de stimuler l'engagement, la capture de prospects et l'expérience globale de l'utilisateur sur leurs sites web” a noté le groupe. “Le marché de l'immobilier devenant de plus en plus numérique, ce partenariat vise à améliorer les expériences de recherche immobilière en les rendant plus personnalisées, efficaces et interactives pour les consommateurs.” La transition digitale du marché de l’immobilier est lancée.

Photo DR : Stefan Gunnarsson co-fondateur de PropTexx