Sophia : ProvenRun, epicnpoc et Outsight également à Las Vegas

Avec Akidaia, Pulse Audition, Qiti, TidyUp technologies, Wilout, les cinq startups azuréennes que l’agence de promotion économique régionale RisingSud a emmené au CES Las Vegas, la Côte d’Azur de l’innovation est bien présente au plus grand salon mondial de l’électronique qui s’ouvre aujourd’hui et se poursuivra jusqu’à vendredi soir. Mais ce ne sont pas les seules jeunes pousses innovantes qui ont fait le voyage et qui exposeront leurs technologies au CES 2024. Trois autres startups sophipolitaine seront également présentes : ProvenRun (Embedded), epicnpoc (Automotive/IA) et la deeptech Outsight (Spatial/IA). (Photo DR)

ProvenRun s’est donnée pour mission de fournir aux clients des produits et des services de confiance qui les aideront à intégrer la sécurité dans leur infrastructure d'appareils connectés partout où cela est nécessaire, au niveau de la puce, de l'appareil, de la périphérie ou du nuage. La société présentera sur le stand Business France, au Pavillon Automotive, ses solutions de cybersécurité innovantes et les innovations technologiques qu’elle déploie afin de révolutionner l’industrie automobile. Ses experts, Thierry Chesnais, Karl Hill et Eric Faure , seront présents afin de partager leurs idées, répondre aux questions et faire la démonstration des dernières avancées de ProvenRun.

Epicnpoc , a développé des outils permettant de transformer rapidement un concept en un prototype interactif. Son équipe d'experts en conception et en ingénierie logicielle a soutenu des voitures conceptuelles et réalisé plus de 25 PoC de haut niveau avec des entreprises internationales, des gouvernements et des établissements d'enseignement. La startup sera également accueillie au pavillon automotive de Business France où elle a prévu d'organiser des démonstrations de son studio BOWL qui fournit des prototypes entièrement interactifs pour des objets physiques et virtuels, et de son kit de démarrage. Une étape importante alors qu'elle lance la commercialisation de ces deux produits phares. Nouveau aussi : epicnpoc a rejoint l'Alliance pour les systèmes de véhicules connectés (COVESA) et exposera au Networking and Showcase le 9 janvier.

Outsight , qui dispose d'une équipe à Sophia Antipolis, joue dans le domaine du LiDAR le même rôle que Microsoft dans le monde du PC. Ses logiciels intègrent en temps réel les données de perception 3D du LiDAR et apportent la "vision"' aux machines intelligentes qui peuvent atteindre un niveau de compréhension de leur environnement sans précédent. Cette technologie répond notamment aux besoins des marchés automobiles et des véhicules intelligents, des infrastructures intelligentes, de la robotique mobile, ainsi que des applications industrielles. En octobre dernier la 6ème génération de son logiciel de traitement 3D LiDAR, a reçu le prix 2023 Edge AI and Vision Product of the Year !