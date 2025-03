Sophia : Pulse audition et ses “Pulse Frames” à l’embarquement pour Las Vegas

Le décollage pour Pulse audition, l’une des belles deeptechs sophipolitaines, qui va pouvoir dévoiler ses "Pulse Frames" au CES 2024, qui se tient à Las Vegas du 9 au 12 janvier prochain et toucher ainsi d’emblée le marché international. Pionnière dans le domaine de la technologie auditive, cette startup sortie d’Inria, lauréate du concours d'innovation i-Lab et en cours d'incubation dans l'Incubateur Provence Côte d'Azur, fait partie de la délégation de la Région Sud qui participera au Consumer Electronic Show, le plus grand salon du monde en la matière. (Photo DR : les "pulse frames", des lunettes dopées à l'électronique de pointe).

Permettre aux malentendants de converser dans des environnements bruyants

Cette surdouée a déjà obtenu un prix pour ses lunettes qui associent la vue à l’audition : le Prix Health Tech que Business France lui remettra à l’occasion du CES pour récompenser son travail dans la technologie de la santé. Les “Pulse Frames” sont conçues pour révolutionner la compréhension de la parole dans des environnements bruyants. Pour les deux cofondateurs, Manuel Pariente, chercheur en informatique, et Thibaud Moufle-Milot, ingénieur MedTech, elles n'ont pas pour but de remplacer une prothèse auditive. Dotées d’une intelligence artificielle, elles permettent aux malentendants de converser dans le bruit.

Car être malentendant, rappellent les fondateurs, ce n’est pas être sourd. La baisse d’audition se manifeste aussi par une incapacité à suivre une conversation dans l’environnement bruyant d’un bar, d'un restaurant, d’un grand magasin ou d’une soirée festive. Handicapant. Et c’est là que les lunettes auditives intelligentes prennent tout leur sens pour capter une conversation et aider à garder une vie sociale active.

Industrialisation prévue pour 2024

Ces lunettes disposent d’une électronique embarquée cachée dans leur monture qui permet d’amplifier uniquement la voix des personnes situées en face de soi. Ceci est rendu possible par des algorithmes de rehaussement de la parole issus de 6 ans de recherche en intelligence artificielle. Ils améliorent l’intelligibilité de la parole en temps réel et assurent ainsi une connexion totale de l'utilisateur à son environnement.

Aujourd’hui, un quart des adultes souffre de pertes auditives, mais 80% d’entre eux n’utilisent pas d’aides auditives. Cela impacte leur qualité de vie, et conduit souvent au retrait social et à un risque de déclin cognitif. Pulse Audition s’est donné pour mission de mettre fin à l’isolement social dû à la perte auditive en proposant une solution discrète, facile d’utilisation et raffinée. L'ambition lors du CES est de renforcer la présence sur le marché nord-américain en établissant des partenariats stratégiques avec les réseaux de distribution optique et audio, ainsi qu'avec des acteurs industriels et financiers clés. Le tout pour soutenir l'industrialisation des "Pulse Frames" prévue pour 2024.

Photo DR : Pulse audition et ses lunettes intelligentes sur un stand du Pôle SCS