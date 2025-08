Sophia : Rise Partners ouvre de nouveaux bureaux dans les Bouches-du-Rhône

Dans le sillage de son dernier événement sur l’hypercroissance qui réunissait à Antibes les entreprises innovantes de toute la région Sud, Rise Partners vient de poser un pied dans les Bouches-du-Rhône pour étendre son expertise à tout le territoire régional. Installée à Sophia Antipolis, cette société qui conseille et finance les entreprises innovantes, a inauguré la semaine dernière un Hub Provence. Présidée par Jonathan Laroussinie, elle a ouvert ses nouveaux bureaux au Technopôle de l'Arbois à Aix-en-Provence, premier pôle dédié à l’environnement qui héberge plus de 110 entreprises innovantes. (Photo DR : les équipes de Rise Partners et du Groupe Rive Neuve avec au centre Jonathan Laroussinie, Christophe Caille et Frédéric Guilleux).

Un choix de l’Arbois qui ne s’est pas fait par hasard. ”L’ouverture de ces bureaux au sein du Technopôle de l’Arbois est un signal fort pour nous” a expliqué Jonathan Laroussinie. “Au-delà de l’accompagnement et du financement des entreprises innovantes, nous voulons ancrer Rise Partners et toutes les entreprises que nous accompagnons, dans une dynamique environnementale forte, car nous sommes convaincus que l’entreprise de demain doit prendre en compte l’impact de son activité et pouvoir influer dessus. Cette implantation dans les Bouches-du-Rhône marque aussi notre volonté de renforcer les synergies entre les entreprises de toute la région Sud, afin d’offrir un bassin propice à l’innovation et l’emploi”.

L’inauguration des bureaux de Rise Partners s’est d’ailleurs faite en même temps que celle d’un de ses partenaires, le Groupe Rive Neuve de Christophe Caille qui, comme lui, se mobilise pour faire des entreprises l’accélérateur de la transition écologique et sociale. Basé à Marseille, ce groupe accompagne entrepreneurs et dirigeants dans la compréhension des enjeux sociétaux, l’évolution de leurs modèles d’affaires et la mise en place d’outils de mesure de leur impact.

Cette double inauguration permettra aux deux entreprises de renforcer leurs liens avec les entreprises locales et de répondre plus efficacement à leurs besoins en matière d’entrepreneuriat, d’innovation et d’impact. “L’installation de Rise Partners au Technopôle est venue fondamentalement confirmer cet écosystème technopolitain autour des technologies et des sciences de l’environnement” a souligné Frédéric Guilleux, directeur du Technopôle, ravi de cette double implantation. “Le fait que des personnes aussi emblématiques du territoire viennent s’y investir et mettent une antenne au plus proche des entrepreneurs révèle un vrai signe, une vraie dynamique” a-t-il conclu.