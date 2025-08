Sophia : à RivieraDev, “on n’est pas que des codeurs”

Conférence faite par et pour des développeurs, mais présentée également comme un évènement fun et décontracté à un prix abordable afin que chaque développeur puisse en profiter, RivieraDev prendra en quelque sorte le relai d’Azur Tech Forum sur le Campus de SKEMA Business School où elle se tiendra sur trois jours du 10 au 12 juillet. Au programme, quelque 80 keynotes, conférences et ateliers sur les technologies, les pratiques, les méthodologies comme sur les frameworks et les outils les plus innovants pour le développement informatique. A noter aussi tout un volet sur le thème "On n'est pas que des codeurs".

Quelque 700 participants sont attendus pour RivieraDev qui, au fil des ans, s’est imposé comme la conférence technique de référence où les développeurs peuvent apprendre, pratiquer et élargir leur réseau professionnel.