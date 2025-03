Sophia : RSE et BTP, pari gagnant !

“RSE et BTP, pari gagnant !” : c’est le thème d’un événement organisé par la Fédération du BTP 06 et animé par Florent Favier (Catalyses) qui se déroulera jeudi 22 février à 18 heures au Village By CA de Sophia Antipolis. Au programme :

- 18h15 - Introduction par Bernard Alfandari, CEO société Resistex, président du Comité des Territoires du Global Compact France et Emilie Féral, cheffe de file Nationale RSE à la FFB

- 18h30 - Table ronde et partage d'expériences avec les entreprises :

Bouygues Bâtiment Sud Est

Garelli

Mérat

Valtinée

Vinci Construction

- 19h30 - Clôture : Jean-Pascal Decroix - Référent RSE à la Fédération du BTP 06

- 20h00 – Cocktail