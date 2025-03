Sophia : SaaSOffice complète son équipe de direction

SaaSOffice, la proptech dédiée à la gestion des nouveaux espaces de travail cofondée par Christophe Courtin et Didier Fornetti, continue à se structurer. Lancée en début d’année, elle est entrée en recrutement d’une centaine de collaborateurs et compose sa gouvernance en piochant du côté de chez Alten. Après l’arrivée début mars de Brice Arnavon, ancien directeur régional d’Alten, elle annonce l’intégration d’Eric Fabbri en tant que Chief Operation Officer. Lui aussi était cadre dirigeant du groupe Alten où il a travaillé ces 10 dernières années.

En tant que Division Director, il a encadré plus de 160 consultants dans le domaine IT et 8 Managers. Il a notamment accompagné de grands groupes français membres du CAC40 et du SBF120, ainsi que de prestigieux groupes internationaux dans la réalisation de leur stratégie de digitalisation. Cet accompagnement, réalisé grâce à des offres forfaitaires impliquant jusqu’à 50 collaborateurs par projet, en France et à l’international, a permis à Alten de renforcer son développement dans le secteur IT.

Eric Fabbri encadrera les équipes du département Opérations, sous la direction de Brice Arnavon. Issu d’un parcours académique en ingénierie et en commerce, le nouveau COO est titulaire d’un diplôme d’ingénieur ENSCM et d’un master en gestion de projet de l’ESSEC. Il apporte avec lui une expertise en gestion de projet, une compréhension approfondie des opérations de livraison et une passion pour l'innovation dans l'industrie des logiciels, souligne SaaSOffice. Pour Christophe Courtin, ”Eric Fabbri apporte une vision stratégique et une expérience pratique qui complèteront parfaitement notre équipe de direction, alors que nous continuons à innover et à élargir notre suite logicielle”.