Sophia : SaaSOffice, la nouvelle startup de la galaxie Courtin

Infatigable Christophe Courtin. L’homme qui reconstruit Sophia sur Sophia accroche à sa galaxie une nouvelle startup : SaaSOffice. Fondée avec Didier Fornetti, un expert en développement logiciel et en SaaS, elle s’inscrit bien dans la révolution de l’immobilier d’entreprise qu’il mène à la fois dans la construction (Courtin Promotion), dans la création de nouveaux espaces de travail pour le coworking (Flex-O) ou encore dans la gestion de ces espaces via les nombreuses proptechs dans lesquelles il investit en tant que Business Angel.

Spécialisée dans les logiciels pour les espaces de coworking et de flexoffice

SaaSOffice se présente comme une startup disruptive spécialisée dans les logiciels pour les espaces de coworking et de flexoffice. La plateforme SaaS multilingue, développée en 4 ans de R&D, a pour objectif de simplifier et optimiser la gestion des espaces de travail partagés avec des fonctionnalités avancées et intuitives. Tout naturellement, elle s’adresse aux gestionnaires d'espaces de coworking qui ont à répondre à des besoins spécifiques.

La solution, baptisée SaaSOffice Cowork, propose une suite complète de fonctionnalités. Cela va de l'acquisition client à la gestion des utilisateurs finaux, simplifiant ainsi les opérations à toutes les étapes de la chaîne de valeur. La plateforme permet notamment une gestion totale des prospects, une rationalisation des coûts marketing, une optimisation des contrats et une efficacité accrue dans la facturation et la gestion opérationnelle. En mettant l'accent sur l'optimisation de l'espace, elle aide aussi les gestionnaires à maximiser leur rentabilité grâce à une analyse approfondie des données d'utilisation.

Une solution complète à 360° pour les acteurs du coworking

La première déclinaison de la suite logicielle offre une couverture complète en intégrant les fonctionnalités de plusieurs solutions SaaS d'entreprises spécialisées. Développée depuis 2020, SaaSOffice Cowork a déjà eu un impact significatif sur le marché des espaces de coworking, notamment en aidant des acteurs du secteur à augmenter leur efficacité commerciale et opérationnelle tout en améliorant l'expérience client.

“Nous allons répondre notamment aux attentes de nombreux acteurs du coworking qui recherchent une solution complète à 360°”, souligne Christophe Courtin. “Nous sommes d'ailleurs déjà en négociations avancées avec des acteurs majeurs du coworking intéressés par implémenter SaaSOffice.” Pour lui, qui a investi dans un renouveau de l’immobilier d’entreprise l’argent retiré de la vente en 2015 de sa succès story “Santiane” (courtage d’assurance en ligne), c'est une nouvelle branche qui devrait grandir dans son coeur de métier. A l'image de Flex-O qui vient d'annoncer sa 17ème implantation en France ou de Courtin Promotion, 3ème dans le classement des Echos des champions français de la croissance 2024.