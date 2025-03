Sophia : SaaSOffice recrute l’ancien directeur régional d’Alten

A peine lancée, SaaSOffice, la nouvelle start-up du serial-entrepreneur à succès Christophe Courtin se structure. Elle annonce une étape fondatrice avec un recrutement d’importance : celui de Brice Arnavon. Ancien directeur régional d’Alten, il a intégré mi-février l’éditeur de logiciel en tant que Chief Administrative Officer. Devenu Associé de SaaSOffice, il encadre notamment les départements liés à la vente, aux opérations, mais également le département des ressources humaines. (Photo DR : Brice Arvanon).

Fort d’un parcours académique en classe préparatoire et en école supérieure de commerce, Brice Arnavon est titulaire d’un master de l’ESC Amiens. Il apporte son expérience dans le management des opérations qu’il a pu acquérir en tant que cadre dirigeant du groupe Alten durant les 16 dernières années. Au poste de Directeur Régional, il a encadré plus de six cents consultants dans le domaine IT, deux Divisions Directors et vingt-deux managers.

Devenu ensuite Digital Services Director, c’est lui qui a redéfini la stratégie d’offres IT et a notamment élaboré une stratégie d’affaires autour de l’intelligence artificielle (IA) et plus particulièrement concernant l’IA générative, renforçant ainsi la position d'Alten en tant que leader technologique. Au cours de sa carrière, il a notamment accompagné la stratégie de développement de grands groupes français du CAC40 et du SBF120, ainsi que de prestigieux groupes internationaux, dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’informations.

Autant dire que SaaSOffice compte sur lui pour prendre vite son envol. Pour Christophe Courtin sa prise de fonction montre la volonté de “s’imposer rapidement en tant que leader sur le marché. Nous avons l'ambition de digitaliser le secteur immobilier, en mettant un accent particulier sur les espaces de travail, dont les pratiques ont été profondément transformées depuis la Covid-19”.