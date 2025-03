Sophia : SaaSOffice s’installe à Ecoryzon, l’ex Navigator

Spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion des espaces de travail, SaaSOffice, la nouvelle fusée de Christophe Courtin a désormais un toit. Dans le cadre de sa croissance, elle a annoncé prendre à bail plus de 2.700m2 sur Ecoryzon, un programme immobilier écoresponsable, entièrement réhabilité et développé par Courtin Promotion, la maison-mère, au coeur de Sophia Antipolis. (Photo DR : le programme Ecoryzon, à l'une des entrées de Sophia Antipolis).

Un environnement de travail aligné à son image

Ecoryzon est un complexe immobilier de bureaux aux prestations prime, situé sur un site historique de la technopole, l’ex-Navigator. Il se trouve à un emplacement clé, à l’une des entrées principales de la technopole. Entièrement entouré de pins et avec une vue dominante sur la technopole, il offre un environnement de travail aligné avec la culture d'innovation et de collaboration de SaaSOffice. Sur plus de 2.700 m2, SaaSOffice dispose désormais de l'espace nécessaire pour soutenir sa croissance et offrir un cadre de travail adéquat à ses employés.

‘Cet emménagement va permettre à SaaSOffice d'accueillir de nouveaux talents et de poursuivre sa croissance ainsi que celle de ses effectifs” a commenté Christophe Courtin. "En effet, nous avons récemment annoncé le recrutement pour SaaSOffice de plus de 100 collaborateurs dans les prochains mois”.

Renaud Deconde, nouveau Chief Engineer de SaaSOffice

Dans ce contexte de recrutement, SaaSOffice vient d’annoncer une nouvelle arrrivée : celle de Renaud Deconde en tant que Chief Engineer. Il encadrera les équipes techniques, sous la direction de Didier Fornetti, Co-founder et Chief Product & Technology Officer de SaaSOffice. Renaud Deconde a 30 ans d’expériences variées dans le domaine des systèmes d’information, où il a exercé bien des métiers : Développeur, Intégrateur, DBA, Architecte Technique, Consultant, Manager, Directeur de département, etc. Le nouveau chief ingineer a travaillé chez Sopra Steria, Capgemini, Accenture (6 ans), Wavestone, puis plus longuement chez Orange (12 ans), où il a terminé Directeur d’un département de Hosting (datacenters). Il était Directeur des Systèmes d’Informations chez Meritis (ESN), avant de rejoindre SaaSOffice en mai 2024.