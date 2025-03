Sophia : SAP Labs inaugure son centre d’expérience client dédié à l’IA

Permettre à ses clients de découvrir et expérimenter les opportunités offertes par l'utilisation de l’IA dans leurs métiers : c’est le rôle du premier Centre d’Expérience client dédié à l’IA que SAP Labs France a inauguré mercredi dans ses locaux de Sophia Antipolis. Au travers de parcours interactifs, les visiteurs auront l'occasion de plonger dans plusieurs applications concrètes de l’IA dans les domaines tels que l'art, la cybersécurité, l’IA responsable ou la transition énergétique. Ils pourront également expérimenter le nouvel assistant IA de SAP : Joule, qui révolutionne et simplifie l'expérience utilisateur pour tous les systèmes SAP et leur extension, agissant comme un véritable accélérateur de l’innovation. (Photo WTM : Jean-Christophe Pazzaglia, aux commandes du nouveau centre d'expérience client dédié à l'IA devant l’œuvre réalisée par Florian Schonerstedt lors de sa résidence chez SAP).

Jean-Christophe Pazzaglia, un expert IA aux commandes

Le nouveau centre proposera plusieurs types de formules, allant de la simple visite de démonstration d’une à deux heures à des ateliers et workshops de une à deux journées. Il est piloté par Jean-Christophe Pazzaglia. Responsable du développement durable et du centre d'IA de SAP Labs France, c’est un expert dans ce domaine. Il est plongé dans le domaine des TIC depuis plus de 20 ans, en commençant par l'IA avec les systèmes multi-agents, les réseaux neuronaux et les langages réflexifs pour ensuite travailler sur la sécurité des TIC et la protection de la vie privée en 2000. Jean-Christophe Pazzaglia s'intéresse actuellement à l'IA et au développement durable, et plus précisément à la manière d'appliquer l'IA en tant qu'outil de développement durable pour aborder la transition. Il est l'investigateur principal de la participation de SAP au projet européen BeFlexible et au projet français de l’ADEME T-IPV.

SAP Lab France, membre fondateur du consortium ICAIR

En tant que leader du marché des logiciels d’application d’entreprise, SAP se devait de mettre des IA dans son moteur. SAP Lab France, son laboratoire de R&D (450 collaborateurs dont 300 d’une trentaine de nationalités à Sophia Antipolis) s’y est attaché. Présent dans la technopole depuis 1998, il est profondément ancré dans la communauté locale et soutient le développement technologique de la région. Il s’occupe en particulier des nouveaux modèles de revenu, de la transition énergétique, de l’IA Responsable, de la cybersécurité mais aussi du support avancé des clients. SAP Labs France est d’autre part membre fondateur du consortium ICAIR dédié au partage des bonnes pratiques en matière d’IA, et soutient depuis sa création l’Institut Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle 3IA. La création de ce nouveau Centre sur le site de Sophia Antipolis s’inscrit dans la continuité de ces engagements et expertises développés dans la région.

La présentation des dernières innovations

“Lorsqu’il s’agit d’innovations pilotées par l'IA, les attentes et l’enthousiasme de nos clients sont importants” explique Stefan Steinle, Executive Vice President, Head of SAP Customer Support. “Ils comptent sur nous pour exploiter tout le potentiel de l'IA et proposer des innovations de haut niveau. Ils veulent en outre pouvoir découvrir l'innovation à moindre effort. Le Customer Experience Center de SAP à Sophia Antipolis, dédié à l’IA, présente nos dernières innovations et la façon dont nos collaborateurs s'engagent et innovent grâce à l'IA”. Un centre d'expertise qui vient aussi renforcer le positionnement de Sophia Antipolis sur l'IA.