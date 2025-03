Sophia : Saphelec rachète deux sociétés alsaciennes de télécom

A l’occasion de son 40ème anniversaire, Saphelec avait annoncé récemment, sans donner de détail, deux opérations de croissance externes avec le rachat d’intégrateurs de télécoms pour renforcer son pôle cyber. La société sophipolitaine, acteur de référence dans la commercialisation de solutions de télécommunication et d’IT (140 collaborateurs, 26 M€ de CA), a finalisé ces deux opérations. Il s’agit de deux sociétés alsaciennes, logées à la même adresse à Entzheim : Entela, intégrateur IT et télécoms (50 collaborateurs) et DBH Services (une dizaine de personnes), dans la réparation et le reconditionnement de produits télécoms.

Toutes deux lui apportent 10 M€ de CA (7,3 M€ pour Entela et 3 M€ pour DBH Services). Ce qui permettra au groupe d’atteindre cette année les 36 M€ de chiffre d’affaires avec 200 collaborateurs et douze implantations en France. Un sérieux pas déjà vers son objectif de 50 M€ de CA à l’horizon de trois ans.