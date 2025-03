Sophia : savez-vous identifier et exploiter la data ?

La data, un trésor à exploiter : tout le monde en est de plus en plus conscient. Le patrimoine des données est un trésor caché qui peut optimiser ou stimuler la croissance des entreprises. Mais savez-vous l'identifier et l'exploiter ? C’est ce que vous propose de faire Audrey Lamy Martinot, le 11 juin de 9h30 à 10h30 à l’occasion d’un événement sur la data et sa valorisation organisée par le Centre d’affaires Pearl Partner dans ses locaux à Sophia Antipolis (535, Route des Lucioles). Un mot sur Audrey Lamy Martinot. Après un master en statistiques et économétrie, une certification en data management (CDMP du DAMA) et plus de 20 ans d'expérience sur toute la chaîne de valeur de la donnée, elle a créé, en 2021, Data Acteur, société de conseil stratégique en management et valorisation de données.