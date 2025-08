Sophia : Sensoria Analytics et My Talents entrent au Village

La communauté du Village by CA de Sophia s'agrandit. A la suite du 20ème Comité de sélection qui s'est tenu hier soir, deux nouveaux membres ont été adoubés : Sensoria Analytics et My Talents. Les pitchs des fondateurs, Slaheddine Aridhi pour la medtech et Philippe Abou pour la plateforme de recrutement ont séduit le jury des partenaires. Toutes deux ont déjà des clients et leur souhait est de progresser sur les sujets de business, de finance et de RH, et de vivre au sein de la communauté de partage qu’est le Village. Bienvenue donc dans un programme d’accompagnement de deux ans. (Photo DR : la solution grand public My Hooxy de Sensoria Analytics, l’un des deux nouveaux entrants au Village).

Sensoria Analytics qui est sorti en octobre 2019 de l’Incubateur PACA-Est (aujourd’hui Provence-Côte d’Azur) a développé une solution innovante de dépistage précoce des maladies cardiovasculaires. Son logiciel "CardioSensys" permet aux professionnels de santé d’obtenir une analyse ultra-précise de l’état de santé de leur patient. A partir d’un simple test d’oxymétrie leur algorithme peut déterminer l’état cardiaque, respiratoire et de stress du patient en 2 minutes. Sensoria Analytics a déjà eu l’occasion de présenter au CES de Las Vegas Cardiosensy, cette solution non invasive pour la prévention des incidents cardiaques. Une solution d'oxymétrie intelligente grand public, My Hooxy, est également proposée, permettant à chacun de contrôler son état cardiaque et respiratoire ainsi que son niveau de stress.

Fondée par Philippe Abou avec des spécialistes RH, My Talents, basée à Villeneuve Loubet, propose une solution digitale chargée d'accompagner l'évolution du métier des acteurs de la transition professionnelle (bilan de compétences, outplacement, recherche d'emploi). Plus de 50 consultants ont été formés par My Talents avec la mise à disposition d'une plateforme digitale entièrement dédiée à leur métier : 17 parcours d'accompagnement, visio, outil de création de CV et recherche d'emploi, RDV en ligne, intégration tests de personnalité...).

Depuis 2018, ce sont 60 start-up qui ont déjà pu bénéficier de l'accompagnement (vente, stratégie, finance, RH) et des expertises mises à leur disposition par l’équipe du Village et ses 14 Partenaires Ambassadeurs historiques.