Sophia : Somanity, décroche le 1er prix Les Victoires by GARANCE

Somanity, la startup cofondée à Sophia Antipolis par Mathieu Merian, un étudiant de SKEMA, a décroché mardi 17 octobre le 1er prix d'entrepreneuriat Les Victoires by GARANCE (50.000 €), le nouveau challenge lancé par Garance, société spécialisée dans l'épargne, la retraite et la prévoyance. Le lauréat s’est donné une mission : permettre à toute personne atteinte d’un handicap moteur, de pouvoir marcher, courir et retrouver le contrôle sur son propre corps grâce au 1er exosquelette imprimé en 3D à moins de 10.000 € qu’elle a conçu. (Photo DR).

Le jury a été unanime : l’innovation, l’utilité, l’ingéniosité et plus encore, le fait de rendre accessible un dispositif médical initialement très coûteux les ont convaincus ! “La subvention nous aidera à accélérer le processus de commercialisation en nous équipant davantage” a déclaré Mathieu Merian. Pour cette première édition, quelque 110 dossiers avaient été reçus, 15 projets avaient été sélectionnés et outre un premier prix à Somanity, un second prix (30.000 €) a été attribué Kignon,une biscuiterie “handi-gaspi”.