Sophia : sous Intel, Silicon Mobilty poursuit sa révolution du véhicule électrique

Des nouvelles de la startup sophipolitaine Silicon Mobility, rachetée en janvier dernier par Intel (l’annonce de ce rachat avait été faite lors du CES Las Vegas). Désormais sous l’aile du géant mondial des micro-processeurs, elle a lancé récemment un nouveau système sur puce (SoC) : OLEA U310. Dans le domaine des solutions de contrôle semiconducteurs qui permettent d’augmenter l'autonomie des véhicules électriques, ce nouveau produit s’inscrit dans sa deuxième génération de circuits de contrôle programmables. Il promet d'améliorer considérablement les performances globales des véhicules électriques (VE), de rationaliser les processus de conception et de production et d'étendre les services SoC pour garantir un fonctionnement transparent sur les différentes plates-formes de stations de charge EV. (Photo DR).

Une première dans l'industrie du véhicule électrique

OLEA U310 est la seconde génération de FPCU et intègre les fonctionnalités de plusieurs microcontrôleurs traditionnels en un seul système-sur-puce, offrant des bénéfices substantiels aux constructeurs de véhicules électriques et leurs utilisateurs, explique Silicon Mobility. Pour la société sophipolitaine, il s’agit d’une première dans l’industrie. “Il remplace jusqu’à six microcontrôleurs distincts en assurant simultanément le contrôle en temps-réel de multiples fonctions de conversion de puissance et de gestion d’énergie, tout en garantissant un niveau de sûreté de fonctionnement maximale et une cybersécurité robuste”.

“Ce design unique permet aux équipementiers automobiles de se libérer des solutions conventionnelles de contrôle pour les groupes motopropulseurs de véhicules électriques et de passer à une solution tout-en-un hautement intégrée offrant des performances inégalées. OLEA U310 contribue à rendre les véhicules électriques plus sobres en énergie, plus légers et plus abordables, accélérant ainsi leur adoption à l'échelle mondiale”.

Le concept de "véhicule défini par logiciel"

Fondée fin 2015 par des cadres dirigeants de la société Scaleo chip, la "fabless" sophipolitaine s’inscrit dans la profonde mutation de l’industrie automobile qu’a entraînée l'avènement du véhicule électrique. Elle estime que l’architecture électrique embarquée traditionnelle est à réinventer pour soutenir une approche centrée sur le logiciel. Ce concept de “véhicule défini par logiciel” promet un modèle de développement automobile plus durable et une expérience utilisateur toujours à la pointe et en perpétuel renouvellement.

Un concept qui nécessite cependant des solutions avec de fortes puissances de calcul et des capacités de contrôle étendues intègrant l’électronique et le logiciel de manière transparente. OLEA U310 a ainsi été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins de contrôle du groupe motopropulseur dans les architectures électriques à logiciel distribué.