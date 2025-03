Sophia : stars du sport et stars tout court réunies à la Mouratoglou Academy

Du glamour et des stars du sport étaient annoncés dimanche soir, à Sophia Antipolis pour le 10ème Mouratoglou Annual Charity Gala au profit des jeunes espoirs du tennis mondial : promesse respectée. Pour cette édition anniversaire, qui s’est tenue au cours d’un week-end ponctué par un tournoi Pro-Am, Patrick Mouratoglou, coach légendaire de Serena Williams et actuel entraîneur d'Holger Rune, a réuni sur le tapis "Or" une vingtaine de personnalités. Parmi elles des légendes du sport comme Ronaldo (football), Mike Tyson (boxe), Steve Nash (basket). Mais se retrouvaient également à la Mouragoglou Academy la chanteuse Shy'm, le champion Cyril Benzaquen, Jarry, Adriana Karembeu, Philippe Caverivière, Alicia Aylies, Michael Jeremiasz, Marion Bartoli, Alizé Cornet, Boris Kodjoe, Muriel Robin…. Serena Williams, qui ne pouvait pas être présente, avait envoyé quant à elle un message qui a ému une assemblée forte de 350 participants.

Au cours de la soirée, une vente aux enchères aura permis de lever plusieurs centaines de milliers d'euros pour la fondation Champ'Seed. Une raquette dédicacée par la numéro 2 mondiale Coco Gauff (soutenue à ses débuts par la Fondation) est ainsi partie au prix de 30.000 euros et c'est Ronaldo qui a remporté l'enchère.