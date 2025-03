SophI.A Summit : la recherche internationale en IA au rendez-vous

La recherche internationale en IA sera au rendez-vous de la 6ème édition du SophI.A Summit du 22 au 24 novembre au Mouratoglou Hotel and Resort. Organisé par UCA, la CASA et le Sophia Club Entreprises avec le soutien du département des Alpes Maritimes, ce sommet de la recherche mondiale en Intelligence Artificielle permet de lancer un pont entre la recherche académique et la recherche privée. Viendront échanger leurs travaux, des experts européens, américains et asiatiques. Parmi les nombreux intervenants, des spécialistes azuréens de l’université, des grands labos (Inria, CNRS…), du 3IA et de ses partenaires. Au programme 18 conférenciers “keynote” ou invités, dont 12 internationaux, 36 conférences, 2 tables rondes, auxquels s’ajoutent 4 démonstrations et une vingtaine de posters.

Autant de communications scientifiques qui seront présentées en anglais aux participants, tous issus des univers académiques, institutionnels et privés français et internationaux. Elles seront organisées par sessions thématiques selon les différents domaines d’application de l’Intelligence artificielle : AI & Health (l’IA appliquée à la recherche médicale) ; AI & Biology (recherche biologique) ; AI & Smart Territories (territoires intelligents) ; AI & Management (management et marketing) ; Sustainable AI (IA responsable) ; AI Fundamentals (les fondamentaux de l’IA).

A noter en ouverture, l’intervention de Guillaume Avrin, Coordinateur national pour l’Intelligence Artificielle à la Direction générale des entreprises qui présentera la stratégie française en intelligence artificielle. Membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, Claude Castellucia, interviendra de son côté sur le positionnement de la CNIL vis-à-vis de la recherche en intelligence artificielle. Deux questions d’actualité.

A l’occasion de ces trois journées de travaux, seront décernés plusieurs prix. Lors de la journée d'ouverture, celui de l’Azur Data Challenge avec un lauréat qui remportera un accompagnement complet de 4 mois par les organisateurs du challenge (3IA Côte d’Azur, Village by CA, PÔLE SCS, ClusterIA et Maison de l’Intelligence Artificielle). Et en clôture, les Awards posters, démos et le SophIA Award récompensant le meilleur projet de startup s’appuyant sur l’IA.

Dans le cadre de la SophIA Week, pour la promotion de l’IA auprès de différents publics Telecom Valley et la Maison de l’Intelligence Artificielle organisent en parallèle les Master Classes le mercredi 22 novembre. Ces Master Classes offrent aux professionnels une occasion unique de découvrir ou d'approfondir leurs connaissances de diverses technologies d'intelligence artificielle à travers 2 heures et demie de tutoriels,