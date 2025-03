SophI.A Summit : l’IA oui, mais au service de l’éthique et de l’innovation

"L’Intelligence Artificielle au service de l’éthique et de l’innovation" : c’est le thème qu’a retenu le prochain SophI.A Summit qui se tiendra dans la technopole au Mouratoglou Hôtel & Resort, du 27 au 29 novembre. Cette nouvelle édition, la 7ème, d’un événement qui fait désormais référence chez les experts et décideurs de l’intelligence artificielle, réunira pendant trois jours les chercheurs issus du milieu industriel ainsi que des laboratoires et instituts publics autour de présentations, de débats et d’échanges au plus haut niveau scientifique mondial.

Si la technologie restera bien au coeur des débats, la question de l’éthique se posera également en premier plan. ”L’intelligence artificielle n’est plus seulement une technologie d’avant-garde ; elle est désormais au cœur de nos vies, de nos économies et de nos sociétés” expliquent les organisateurs du sommet. Une transversalité durable qui s’est encore illustrée par la récente attribution des prix Nobel de physique et de chimie 2024 à des chercheurs en IA. Mais à l’heure où cette révolution s’accélère, une question centrale demeure, soulignent-t-ils : "comment concilier l’innovation avec les impératifs éthiques et les valeurs humaines ?". Le SophI.A Summit aborde en plein cette question essentielle. Il donnera l’occasion de mettre en lumière les avancées de la recherche, mais aussi de réfléchir collectivement aux règles et aux bonnes pratiques nécessaires pour garantir que l’IA reste un outil au service de l’humain.