Sophia : TAS Cloud Services lance une offre pour les startups

Une offre cloud spécifiquement adaptée aux startups : c’est ce que TAS propose à Sophia Antipolis. Rebaptisé TAS cloud services en novembre dernier, suite au rachat de la maison mère italienne TAS Group par le fonds d’investissements néerlandais Rivean Capital, le spécialiste sophipolitain dans l'hébergement de données critiques et sensibles a lancé en janvier une nouvelle offre, taillée pour les jeunes entreprises innovantes.

Il s'agit d'un nouveau programme d'hébergement cloud spécialement conçu pour elles. Cette initiative combine des solutions d'hébergement cloud flexibles et évolutives avec une infogérance gratuite et intégrée, permettant aux startups de se concentrer sur leur croissance sans les investissements et les tracas techniques. Un atout pour les jeunes entreprises en pleine croissance.

Les points forts du programme précise TAS incluent :

Une infogérance complète gratuite pendant 2 ans : concentrez-vous sur votre business, nous gérons votre IT.

Une disponibilité et réactivité 24/7 : l'équipe basée à Sophia-Antipolis est à leur service à tout moment, par téléphone et par e-mail, pour répondre rapidement à tous leurs besoins.

Un partenaire de proximité : bénéficiez de notre datacenter principal situé à Sophia-Antipolis et des points de présence en France et en Italie ainsi que de la sécurité et de la conformité.

www.tascloudservices.fr