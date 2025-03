Sophia : Teach on Mars entre dans la galaxie LumApps

Après Oktogone en juin 2022, c’est une autre des pépites de la formation en ligne à Sophia Antipolis qui se fait racheter par plus gros qu’elle : Teach on Mars. LumApps, une scale-up de la French Tech 120 installée à Lyon, annonce aujourd’hui l'acquisition de Teach on Mars, qui s’est imposé comme leader du mobile learning professionnel en Europe. Les deux sociétés étant complémentaires, cette acquisition souligne Vincent Desnot, l’un des trois fondateurs de Teach on Mars avec Tanguy Deleplanque et Quentin Dérunes, va permettre de garder les équipes de R&D dans la technopole (70 personnes au total), mais également d’attaquer le marché américain où LumApps est déjà présente avec notamment une base forte à Austin. (Photo DR).

L'intranet de demain : informer, faire et désormais former

Pour la startup lyonnaise, qui a levé 100 M€ depuis sa création en 2015 auprès de Goldman Sachs, Eurazeo, Bpifrance et Iris Capital, il s’agit d’ajouter une brique supplémentaire dans son offre. LumApps (300 personnes et un CA de 33 M€ en 2022) se présente comme une solution intranet qui révolutionne l’engagement et la productivité des collaborateurs au travail. En plus d’orchestrer les différentes communications internes de l’entreprise, elle centralise, au sein d’une seule plateforme, l’ensemble des ressources, des communications et des applications métiers.

Ainsi, depuis un seul portail, le collaborateur peut se connecter à tous ses outils de travail, communiquer avec le reste de l’entreprise, accéder aux informations et aux ressources, et automatiser un certain nombre de tâches récurrentes. A partir de ce mois de décembre, avec l’intégration de Teach on Mars, il pourra apprendre et se former directement depuis sa plateforme. L’intranet de demain qui entre en action : informer, faire et désormais former pour faire face à un monde technologique qui change à grande vitesse.

Les conditions d'une bonne intégration réunies

Depuis sa création, LumApps travaille très étroitement avec ses clients (Airbus, LVMH, Publicis Sapiens, Veolia, RATP, etc.) pour répondre au mieux à leurs besoins et s’adapter agilement aux enjeux changeants de leurs métiers. En échangeant avec eux, la scale-up a identifié que la formation des équipes, opérationnelles notamment, représentait un défi important auquel les solutions traditionnelles d’e-learning ne répondaient que partiellement (formats longs et génériques, accès laborieux au LMS, etc). Teach on Mars, fondée en 2013, vient y répondre.

Pour Vincent Desnot, les conditions d’une bonne intégration sont réunies : pas de doublon dans les postes, une même culture d’entreprise, des clients qui s’additionnent et l’enjeu américain. Dans le contrat d’acquisition dont les incidences financières n'ont pas été dévoilées, les trois fondateurs resteront au moins deux ans pour piloter ce tournant. Vincent Desnot sera d’ailleurs dès janvier aux Etats-Unis pour y lancer le volet e-learning mobile. Quant à la marque Teach on Mars, qui fait référence, elle devrait également perdurer.

Un déménagement aux "Vaisseaux" à Sophia

Autre événement aussi pour la startup sophipolitaine : elle déménage mi-décembre aux Vaisseaux. Elle quitte le coworking Coloft de Saint-Philippe pour un plateau de 400 m2 avec un bail 3-6-9, qui souligne la volonté de continuité dans la technopole. Un espace suffisant compte tenu d’une part de télétravail qui après le Covid est restée de l’ordre de 2 jours et demi par semaine, ce qui vient réduire les besoins de surface.