Sophia : TechForward accueille sa 4ème promotion

Une 4ème promotion de startups innovantes pour TechForward à Sophia Antipolis. L’incubateur qui combine les expertises de l’école d’ingénieur EURECOM, de l’Institut Mines-Télécom (IMT) et d’EDHEC Entrepreneurs a accueilli six nouvelles jeunes pousses au Business Pôle. Elles ont été retenues après décorticage des multiples dossiers de candidatures et des pitchs de sélection, et seront accompagnées par Dorian Lacluque, Startup Program Manager. (Photo DR : les représentants de cette 4ème promotion).

Les six startups qui partent pour un accompagnement d’un an sont :