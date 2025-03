Telecom Valley, l’association azuréenne du numérique tiendra son Assemblée Générale mardi 26 mars à partir de 17 heures dans les locaux de l’ADEME à Sophia Antipolis (500 route des Lucioles) à mi-mandat des co-président(e)s (Julien Holtzer et Teresa Colombi) élus l’an dernier. A l’ordre du jour de l’association, rapport d’activité 2023 et 2024, rapport financier et présentation du budget prévisionnel 2024.