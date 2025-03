Sophia : Tradition Meets Future, nouvel acteur dans le financement des scale-ups

S’il est un domaine qu’il est important de renforcer pour assurer l’essor des entreprises innovantes de la technopole et de la Côte d’Azur, c’est bien celui du financement et notamment celui des entreprises en forte croissance, les "scale-ups". C’est justement ce domaine qu’adresse la société allemande Tradition Meets Future (TMF Growth). Avec l'accompagnement de la Fondation Sophia Antipolis, elle a ouvert il y a trois mois un bureau au Sundesk dans la technopole. Plateforme d’investissement fondée à Berlin il y a trois ans, elle est spécialisée dans le conseil et la structuration de financements par emprunts destinés à soutenir des objectifs de croissance. Elle vise tout particulièrement l’accompagnement des scale-ups européennes qualifiées qui portent des projets innovants et durables, en facilitant leur accès aux capitaux nécessaires à leur expansion. (Photo DR : le Dr Sven Janssen).

Le site sophipolitain, qui sera inauguré le 30 novembre prochain, est dirigé par le Dr Sven Janssen. Pdg et partenaire fondateur de TMF Growth c’est un professionnel expérimenté de la finance. Il a travaillé notamment sur les fusions et acquisitions, sur le financement des PME dans les marchés des capitaux et de la dette. Il compte plus de vingt ans d'expérience dans le financement des entreprises, la gestion des investissements et l'analyse financière, et a à son actif la structuration de plus de 3,5 milliards d'euros de financement de la dette. Il explique pourquoi il a choisi Sophia Antipolis et ce que sa société compte apporter.

Pourquoi ce nouveau et premier site européen ?

“Dès le début, nous nous sommes positionnés comme une entreprise paneuropéenne avec un réseau solide dans plusieurs pays européens. Nous travaillons avec plus de 70 partenaires financiers qui peuvent fournir des solutions de financement non dilutives à des fins de croissance. Nous sommes convaincus que l'Europe a besoin de vrais entrepreneurs pour plus d'innovation afin de stimuler la croissance économique.”

“Nous reconnaissons que l'écosystème français des start-ups a engendré des entreprises souvent plus matures, plus grandes et potentiellement plus prometteuses que l'Allemagne. Nos liens proches avec des grands venture capital investisseurs français, les mesures prises par le gouvernement en faveur des start-ups, les initiatives telles que la FrenchTech et une culture dynamique de la recherche et de l'innovation, comme ici à Sophia Antipolis, nous ont permis de considérer la France comme notre premier lieu d'implantation en dehors de l'Allemagne”.

Pourquoi Sophia Antipolis ?

“Sophia Antipolis, en tant que première technopole d’Europe, offre un accès direct à un écosystème riche en start-ups innovantes, entreprises technologiques et centres de recherche. Avec un accent marqué sur les entreprises respectant les critères ESG, Tradition Meets Future se trouve en parfaite synergie avec les acteurs locaux pour renforcer sa vision et sa mission en Europe. L’infrastructure favorable et un réseau étendu favorisant des partenariats et collaborations exceptionnels, représentent pour nous une grande opportunité.

Particulièrement, le soutien de partenaires renommés comme la Fondation Sophia Antipolis et le Club d’Affaires Franco-Allemand constitue un atout précieux. D’ailleurs, la présence limitée de représentants en matière de financement à Sophia Antipolis signifie que de nombreuses entreprises innovantes pourraient ne pas avoir accès à des options de financement optimales. En proposant des solutions financières aux entreprises de la région, nous avons l'opportunité non seulement d'étendre notre empreinte, mais aussi de contribuer directement à la dynamique économique de Sophia Antipolis.”

Ce que vous proposez à partir de la technopole et vos projets pour l'avenir ?

“Nous pouvons soutenir des demandes de financement allant de 5 à 100 millions d'euros, dans tous les secteurs, à condition que les entreprises fassent preuve d'une croissance rapide de leur chiffre d'affaires. Notre bureau de Sophia Antipolis compte actuellement deux membres de son équipe, en plus de la Senior Advisor française qui est basée à Berlin.

Nous intensifions également nos coopérations avec des investisseurs institutionnels et des family offices français qui comprennent le profil risque-rendement attractif de nos créditeurs européens, en discutant de la structure la plus appropriée pour investir dans la dette de croissance. C'est pourquoi nous envisageons le lancement de notre propre fonds de dette technologique.”